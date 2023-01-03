康城巴士翻車｜汽車會李耀培：單程直路出意外「匪夷所思」

一輛載有31名乘客的新巴雙層巴士，元旦日在將軍澳康城路翻側，幸意外僅造成12名乘客受傷，未釀成嚴重傷亡。香港汽車會會長李耀培今日(3日)接受電台節目訪問中表示，出事路段是一條單程直路，微微上斜，平日交通不繁忙，行人很少，也沒有其他車輛阻礙，對於發生該意外感到「匪夷所思」。

推測或涉車長精神狀態

李耀培分析指，即使巴士失控鏟向行人路，若車長即時剎車，巴士會很快停下。但事發時，巴士沒有停下，而是繼續鏟上行人路，繼而撞向左邊的行人路欄杆。他續指，此時若車長迅速扭軚往右，巴士也不會向左翻側，但事發時巴士繼續撞向欄杆，車身一半越過行人路，最終翻側。

李耀培稱，事件有可能屬機件問題，例如剎車故障，或車軚鎖死向左邊，但可能性較小。而事發時巴士上乘客數目不多，即使全部乘客坐在左邊，離心力也不足以令巴士向左側翻側，故推測相關意外，較有可能涉及車長精神狀態等原因。

事發元旦日(1日)下午5時許，一輛由將軍澳日出康城開往尖沙咀的796P號線新巴，沿康城路往環保大道期間突然翻側。涉事徐姓55歲車長，涉嫌危險駕駛被捕，目前已獲准保釋候查，須於本月上旬向警方報到。至於肇事巴士已被拖往九龍灣汽車扣留中心，可見車頭上、下層的擋風玻璃全部碎裂，左側車身的玻璃亦幾近全數破裂。