康復紀錄二維碼｜確診康復者點登記？幾時打第3針？(附連結及教學)

【4月20日 11:40更新】副政府資訊科技總監黃志光今日在電台表示，截至今早7點半，已經有15萬人次下載 「康復紀錄二維碼」，平台有足夠容量應付登記人數，大多能在1、2分鐘內完成登記程序。
黃志光又指，處所的二維碼掃描器程式已經更新，支援掃描「康復紀錄二維碼」，為免有人共用同一個二維碼，已加入新功能，如短時間掃描二維碼多於1次，就會發出特別聲響，提醒處所負責人注意。
【4月19日更新】第五波疫情累計近120萬人染疫，政府早前稱會推出康復者紀錄二維碼，令一眾康復者進入處所時使用。政府今日更新政府電腦系統，以供康復者經網上領取康復紀錄二維碼，並將康復紀錄加入疫苗接種紀錄二維碼內，康復者有相關網站(按此)登記後，便可選擇出示疫苗接種紀錄，抑或出示有效的康復紀錄二維碼，以進入主動查核「疫苗通行證」需要掃瞄二維碼的處所。
記錄可儲存至桌面或移動設備
下載康復紀錄步驟相當簡單，登入相關網站後，用戶先選擇「新冠狀病毒病康復紀錄」，繼而選擇填寫相關的個人資料。系統亦會提醒使用者，申請人提供的身份證明文件資料，須與最近一次新冠肺炎康復時提供的一致，否則會影響申請結果。
當使者用提交申請後，頁面會顯示相關的「新冠狀病毒病康復紀錄」，只要按右下角的按鈕「儲存記錄」，電子康復紀錄就會下載至的桌面或移動設備中。
有關步驟如下：
另外，衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同專家顧問團，於本月6日召開會議，就新冠康復者的疫苗接種安排作出建議，包括60歲或以上的康復人士需接種額外一劑疫苗、之前從沒接種疫苗的康復者，亦可於康復1個月後接種等。