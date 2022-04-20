康復紀錄二維碼｜確診康復者點登記？幾時打第3針？(附連結及教學)

【4月20日 11:40更新】副政府資訊科技總監黃志光今日在電台表示，截至今早7點半，已經有15萬人次下載 「康復紀錄二維碼」，平台有足夠容量應付登記人數，大多能在1、2分鐘內完成登記程序。

黃志光又指，處所的二維碼掃描器程式已經更新，支援掃描「康復紀錄二維碼」，為免有人共用同一個二維碼，已加入新功能，如短時間掃描二維碼多於1次，就會發出特別聲響，提醒處所負責人注意。