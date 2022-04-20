康復紀錄二維碼｜資科辦：15萬人已下載　設特別聲響防「重嘟」

社交距離措施明日起首階段放寬，政府昨日推出康復紀錄登記平台，容許新冠病毒康復者可以在未有打針的情況下進入處所，康復碼有效期為180日。副政府資訊科技總監黃志光今日在電台表示，截至今早7點半，已經有15萬人次下載 「康復紀錄二維碼」，平台有足夠容量應付登記人數，大多能在1、2分鐘內完成登記程序。

對於有市民反映輸入個人資料後，平台無法顯示康復記錄，黃志光解釋，有機會是輸入的資料，與最初呈報確診時的資料不同，或確診後無向衛生署呈報，有問題的市民可致電衛生署熱線2569 5777，或透過電郵系統查詢記錄。

黃志光續指，處所的二維碼掃描器程式已經更新，支援掃描「康復紀錄二維碼」，為免有人共用同一個二維碼，已加入新功能，如短時間掃描二維碼多於1次，就會發出特別聲響，提醒處所負責人注意。

餐飲業界：「康復二維碼」減前綫員工壓力

稻苗學會主席徐汶緯則在電台表示，歡迎政府推出「康復紀錄二維碼」，指以往員工要人手檢查食客的康復證明文件，但欠缺相關知識，令工作壓力大增，惟推出康復紀錄平台後，能減少前綫員工壓力及減少出錯。他又說，社交距離措施明日首階段放寬，食肆員工要每3日要進行一次快速測試，增加餐廳營運成本。