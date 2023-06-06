康文署下半年推「SmartPLAY」系統　設4功能打擊炒場　訂場須承諾自用違者可判囚

康文署轄下體育場地「炒場」問題嚴重，繼推出多項打擊措施後，最快下月推出新的智能康體服務預訂資訊系統，取代已使用逾20年的「康體通」電腦預訂系統。新系統中文名稱會沿用「康體通」，英文名稱則為「SmartPLAY」，全寫為Smart Public Leisure Activities for You，設計上會加入4項防止「炒場」的功能。 「SmartPLAY」要求實名登記使用 文化體育及旅遊局向立法會提交文件稱，「SmartPLAY」加入防止「炒場」的功能包括實名登記、在先到先得分配機制上，加入以抽籤方式分配特定康體設施的新功能、要求申請人以先到先得方式預訂草地足球場時，須填寫另外4名用場人士的用戶編號，以及該4人當中有3人必須一同簽場和使用該設施。

現有康體通用戶須重新登記 文件並提到，市民於「SmartPLAY」訂場和簽場時，必須作出聲明承諾會在場使用預訂的設施，並不會以任何形式轉讓用場許可，否則或觸犯《盜竊罪條例》，違者有機會被判監禁。「SmartPLAY」準備今年7月起接受用戶登記，當局指現有「康體通」用戶也必須重新登記。 當局指，由於市民將可透過電腦或智能自助服務站進行訂場、活動報名、退款等各項現有服務，待市民熟悉「SmartPLAY」系統後，康文署計劃分別於明年1月和下半年，停止康樂場地和分區康樂事務辦事處的訂場櫃枱服務。訂場櫃檯屆時將轉型為「服務櫃檯」，改為提供客戶服務，包括協助市民用智能自助服務站或應用程式預訂設施及報名、辦理臨時用戶簽場手續、向市民提供俗稱「執雞」的後補用場服務等。 系統第二階段料明年推出 「SmartPLAY」系統會分階段推出，第一階段預計今年下半年投入運作，功能包括預訂設施、活動報名、活動管理、抽籤和分配、出席率管理和電子繳費等。至於預計明年推出的第二階段，將包括團體預訂申請、度假營地分配、水上活動中心設施管理等功能。