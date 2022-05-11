康文署下周一推新措施打擊「炒場」 增「智方便」進入「康體通」網上預訂系統

康文署宣布將在下周一(16日)，推出3項新措施，進一步打擊租用康體設施的懷疑「炒場」活動，當中包括針對「排隊黨」、利用他人身分訂場，以及團體炒場活動等。

康文署下周一(16日)起將調整「康體通」各預訂途徑的服務時間，以打擊懷疑「炒場」人士利用「排隊黨」深夜在「康體通」訂場櫃枱及自助服務站外排隊輪候。在新安排下，利用「康體通」網上預訂服務的市民可優先訂場，市民可在早上7時正起登入「康體通」系統預訂7天內可供預訂設施；而「康體通」訂場櫃枱及自助服務站將延遲15分鐘，即於早上7時15分才開始提供預訂設施服務。

增「智方便」進入「康體通」網上預訂系統

另外，康文署下周一(16日)中午起新增一項網上預訂功能，「康體通」用戶可選擇透過「智方便」進入「康體通」網上預訂系統，新安排有助加強核實康樂設施租用人身分及防止「炒場」者利用他人身分訂場。現有「康體通」用戶只需下載及登記成為「智方便」用戶，並在首次透過「智方便」流動應用程式登入「康體通」時連結帳戶，往後便可以選擇使用個人流動電話上的「智方便」程式，以驗證的身分登入「康體通」網上預訂系統，免除輸入驗證碼，比沒有使用「智方便」登記的用戶更快捷地登入「康體通」訂場或報名參加康體活動。

市民亦可於申請成為「康體通」用戶時選擇使用「智方便」的「填表通」功能，自動填寫個人資料，簡化申請程序。由於「智方便」登記需要身分核實，確保每個香港身份證號碼只能登記一個戶口，並只可以綁定於一部智能電話上，因此「炒場」者將不能使用其他「智方便」登記人的身分預訂場地。

不再接受團體申請轉換活動負責人

至於康文署曾接獲投訴，懷疑有團體在預訂康體設施後進行「炒場」活動，透過向場地申請轉換取場負責人，將已租訂的時段違規轉讓予他人。康文署將於下周一(16日)起收緊團體轉換取場負責人的安排，不再接受團體申請轉換活動負責人；有關活動負責人姓名經康文署批准信確認後，不得更改。只有批准信所載的活動負責人或團體申請人才可在預訂時段到有關場地憑個人身份證取場。