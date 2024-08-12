康文署健身室持月票須額外預約　會員憂被霸佔預約或回流私人健身場 

​康文署健身室使用新安排 月票持有人須透過SmartPLAY預約

康文署健身室設施廣受歡迎，政府早前宣布11月起持月票人士須透過SmartPLAY預訂七日內的健身室段節，引起網民投訴不便。亞洲運動及體適能專業學院董事邱益忠認為，做法增加訂場難度，令部分人士轉到私人24小時健身室。有康文署健身室月票會員擔心，有「霸場黨」會預訂較需要為多的段節，降低其他人訂場機會，屆時若太混亂，或考慮回流私人健身場。 康文署本月6日宣布，有別於現時健身室月票持有人須直接前往健身室以先到先得方式登記使用健身室設施，今年11月起，月票持有人須透過SmartPLAY預訂七日內的健身室段節，每日可預訂節數不限，以減少在場排隊輪候。已預訂健身室段節的使用者可在預訂段節開始前15分鐘內登記使用設施，並可一次過登記已預訂的相連段節。若使用者在60天內兩次被發現在預訂段節中不取場或不在場使用，會被罰暫停其體育設施資格90天。若使用者無法出席，最遲須於預訂段節開始前一天取消預訂。

月票會員憂場地被預約霸佔 新做法連日來引起愛好健身的網民批評，不滿購買月票後仍要提早七天預約，造成不便。有網民擔心場地會極快被預訂，揚言不會續購月票，亦有網民擔心長者不懂得用SmartPLAY訂場，「玩死D（啲）阿伯」。 有逾20年健身經驗的李先生最近成為康文署健身室月票會員，他上周五向《am730》表示，重視健身場地的方便程度，現時月票會員不限人數和時段，比較方便，他擔心預約制度下出現「霸場黨」，預約比所需更多的節段，減低其他人預訂的機會，或在預約節段一天前才放出配額，情況較混亂，同時擔心過去曾有不同故障的SmartPLAY的可靠程度，「好多時入唔到」。 他表示，康文署健身室月票收費便宜，且場地選擇多，仍打算購買11月的月票，如屆時感到混亂和不便，便會考慮重投私人健身場。

健身界︰變相不鼓勵使用 亞洲運動及體適能專業學院董事邱益忠表示，現時康文署健身室月費為180元，價格較有競爭力，但七天前預約條款造成健身人士的不便，「即係唔鼓勵人去」，健身人士或因心儀節段預約爆滿而未能使用服務，他估計部分人將回流私人的24小時開放健身室，「500至600蚊一個月唔係好貴，又唔使book（預約），你去政府嘅可能每個月book到一、兩次，去私人做到5、6次，都已經抵返」。 教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德認為，現時較旺場的康文署健身室使用人數較多，康文署的新做法讓健身人士有所預算，從管理角度出發，讓有限的資源服務到最多健身人士，做法合理，「雖然話任用，都要話畀人知幾時用……覺得唔方便只係睇自己，但（政府）要照顧埋其他人」。 康文署回覆《am730》查詢時稱，為避免月票持有人濫用設施，預訂過多段節而又沒有充份使用設施，場地職員會巡視健身室設施，針對不尋常相連多個段節的預訂，會加強巡察，而濫用設施設相應罰則，原則和其他陸上收費康體設施一致。 為了打擊「炒場」及避免有人濫用康樂設施，康文署要求租用人至少在一天前取消已預訂段節，以及租用人必須在場使用設施。所取消的段節於翌日7時起公開預訂，而市民可透過SmartPLAY系統瀏覽設施餘額，並預先或可即場預訂段節，這項放場及預訂設施安排與現時其他康文署收費設施流程一樣，運作亦見順暢。 康文署又指，SmartPLAY系統現時運作穩定，每天平均錄得超過1萬個成功預訂及付款記錄；為了讓健身室預訂更流暢快捷，健身室使用者於早上8時才開始預訂第七天的段節，而不是現時所有收費康體設施的預訂的上午7時，發揮分流作用。