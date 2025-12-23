康文署再推3招打擊炒場 室內籃球場排球場取消執雞

康文署再推出打擊「炒場」新措施。康文署指，為保障公平使用「SmartPLAY康體通」系統，康文署將打擊使用電腦程式或其他自動化工具預訂交易或干擾系統正常運作的不當行為，違者其帳戶將被暫停360日；亦取消室內籃球場及排球場「執雞」(即酌情容許他人免費使用未被取場的設施)安排，新措施於月底或下月生效。

康文署轄下康體場地長期供不應求，近年屢傳出有人利用各種手段壟斷熱門時段，之後在網上平台或社交群組高價轉租使用權，賺取差價。康文署亦推出不同措施打擊，如開發的智能康體服務預訂資訊系統SmartPLAY，取代舊有「康體通」，除採用實名登記，亦在先到先得的分配機制上，加入以抽籤方式分配熱門康體設施等。但一些熱門時段，場地預訂情況仍被「秒殺」，懷疑有人利用外掛程式搶場再作法法炒賣。