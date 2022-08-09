康文署及郵政署聘工人月薪1.5萬元 只需小六學歷（附多份招聘資料）

康文署及郵政署聘工人月薪1.5萬元 只需小六學歷。(資料圖片)

公務員事務局近日貼出招聘，包括多份門檻較低的職位，當中有不少空缺對學歷及工作經驗的要求均不高。以下為其中9份工作簡介：

公務員政府 工

康樂及文化事務署：一級工人/月薪14,990元

能夠以粵語／中文和簡單英文溝通；閱讀及書寫簡單中文和簡單英文；通過《基本法及香港國安法》測試；以及具備下列任何一項或多項技能，以執行康樂及市容職務：

(a) 園藝或樹藝(包括操作園藝/樹木培植方面的機器)，或有實際的苗圃工作經驗；

(b) 懂得保養草地及運動場；

(c) 懂得操作體育館、運動場及體育場地等的體育設備；以及

(d) 懂得照料動物/雀鳥。

教育局： 13 科官立中學教師（助理教育主任）/月薪32,545元

教育局刊登空缺聘請13個不同學科的教師，包括生物、企業、會計與財務概論、化學、中國語文、設計與應用科技、英國語文、地理、歷史、資訊及通訊科技、數學、物理、科技與生活（食品科學與科技）及視覺藝術科。此職位會按公務員試用條款受聘3年，月薪可高達75,000元，主要職責是在官立中學授課、擔任班主任、籌辦及推行課外活動等。

政府各局及部門：助理文書主任 / 月薪15,950元

此職位每兩年便會招聘一次，分派到政府各局及部門執行辦公室支援、人事、財務及會計等職責。申請人毋須大學畢業，DSE五科有2級或以上成績、符合語言要求及文書處理速度，並在《基本法及香港國安法》測試取得合格成績即可。

衛生署：牙齒衛生員/月薪17,675元

此職位毋須持大學學位，做滿3年過試用期便可獲長期聘用。需要考《基本法及香港國安法》，並已向香港牙醫管理委員會註冊為執業牙齒衞生員，才合乎資格申請。

非公務員政府 工

保安局：合約文員/月薪15,945元

申請人只要達到中學文憑試（DSE）或會考5科2級的成績（包括中英數3科），又或同等學歷即可。職責主要是執行一般文書支援工作，月薪15,000元。

郵政署：工人/月薪14,087元

須具備閱讀及書寫簡單中文及英文的能力；及通過體能測試，能夠搬起及運送一個郵袋(約16公斤)，只需小六學歷。

漁護署：行政助理/月薪25,200元

主要負責為廣泛行政職能提供支持，包括人力資源管理、部門行政、計劃管理、監管職能和投訴管理等，月薪達25,000元。

香港電台：助理多媒體記 者/月薪21,340元

港台英文新聞及時事組聘請助理多媒體記者，申請人只需要持有本地大學學位或同等學歷、持有副學士學位，或獲認可的高級文憑加上一年電台相關的工作經驗，及符合語文要求便合資格申請。

選舉事務處：選舉助理 / 月薪26,990元

合約期為3至6個月，申請人需要有本港大學學位或同等學歷，亦需要在DSE或會考中英文兩科獲得2級或以上成績或同等學歷，月薪有26,990元，主要協助籌備和進行有關選舉及選民登記的工作。