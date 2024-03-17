康文署定期做樹木風險評估 利用聲納探測儀木質組織一目了然

綠化環境讓人類生活過得舒適，若樹木缺乏護養，亦會危險途人安全。全港約55萬棵樹由康樂及文化事務署管理，署方日常的護養樹木工作，除了澆水、修剪，更包括防治病蟲害，部門會定期對樹木進行風險評估，並會應用科技，使相關工作更有效率。人員透過目視檢查樹幹，當發現或懷疑樹木有腐爛或其他結構問題，則可使用聲納探測儀，檢查樹木內部狀況。

微鑽阻力測試儀無人機協助監察

康文署高級訓練助理（園藝課程）廖國興表示，使用聲納探測儀時，人員會先把多個感應器安裝在樹幹上，然後利用已連接電腦的金屬鎚逐一輕力敲打，結果會以不同顏色，透過二維或三維圖像顯示，木質組織狀況一目了然。聲納探測儀的好處之一，是對樹木造成的傷害較小。此外，康文署也會利用微鑽阻力測試儀、小型無人機等科技，協助監察樹木狀況。