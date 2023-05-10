康文署招聘救生員困難 將試用人工智能遇溺偵測系統

康文署表示，目前管理的 45 個公眾游泳池、42 個刊憲泳灘和5個水上活動中心，不計及高級救生員人手，在非泳季期間約需1300多名救生員，由4月起踏入泳季，更需要約1,800至約2,000名救生員，但近年私營游泳池數目不斷增加，加上疫情期間泳池及泳灘須關閉一段長時間，導致康文署、 拯溺總會及屬會無法舉辦拯溺訓和考試，嚴重影響救生員供應和招聘。



署方指，招聘季節性救生員持續困難，為穩定人手供應，已增加長期服務救生員職位，公務員救生員職位總數由 2011年8月的937個，增至去年8月的1,451個，增幅超過5成5。署方會透過提升季節性救生員的薪酬待遇和加強宣傳，吸引更多人投考。又會在今年泳季，在公眾游泳池試行使用人工智能偵測科技的遇溺偵測系統，以協助救生員工作。