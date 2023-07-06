康文署推新收集館藏意見途徑　圖書館或先下架重新審視內容

康文署推新收集館藏意見渠道 圖書館或先下架重新審視內容

羅健熙：不見措施對港有何好處 民主黨主席羅健熙質疑新措施沒有必要，憂慮日後會有市民濫用機制，有理無理都投訴一些自己看不過眼的書籍，而圖書館職員在接獲投訴後，亦為免被上司或市民責難收到投訴後不跟進，而先把被投訴書籍下架，使日後下架的情況變本加厲。羅健熙又說，現時對於何謂「危害國家安全」或「渲染暴力、色情、粗鄙」的書籍沒有清晰指引，擔心康文署職員收到投訴便「有殺錯無放過」，完全不利圖書館作為知識及資訊流通的功能，亦影響社會多元開放風氣。他強調措施沒必要，看不到對香港有何好處。 李家良：便利大眾一同監察館藏 民建聯執委、「香港圖書質素關注組」召集人李家良則歡迎康文署接納民建聯意見，在官方網站推出預設表格及設立電郵，收集市民對公共圖書館館藏的意見。李家良表示，過往關注組透過民間力量，為政府圖書館找出多項不良內容的圖書，相信康文署現時設立官方收集途徑，更便利社會大眾一同監察、保障館藏內容合適予任何年齡層的讀者借閱。 他建議，康文署應定期向外公布接獲查詢及處理個案的數字，以增強公眾了解康文署處理懷疑問題圖書的力度。