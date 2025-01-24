康文署放寬青少年入桌球館 降至8歲可穿校服 桌球總會冀撤銷所有限制(更新)

康文署將接受符合要求的持牌桌球館申請，將入場最低年齡限制由16歲下調至8歲，並放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間。（港台圖片）

為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動的發展，康文署宣布將接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲，並放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；並允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。有關放寬安排由下月25日起接受申請。

不准進入縮短至「晚11朝7」

政府因應對推動本地桌球運動的意見，由康文署去年2月成立工作小組研究相關合適措施。根據工作小組的討論，康文署表示，會按現行《遊樂場所規例》的相關條文，對條件合適的持牌桌球館放寬限制。



康文署在收到申請後會進行審批，考慮因素包括提交申請的桌球館的營運情況、周邊環境，以及處所內的設施和活動等，並適時檢討成效。