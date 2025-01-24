康文署放寬青少年入桌球館 降至8歲可穿校服 桌球總會冀撤銷所有限制(更新)

為推動更多青少年接觸桌球運動以至本地桌球運動的發展，康文署宣布將接受符合要求的持牌桌球館，申請放寬青少年進入桌球館的限制，包括將最低年齡限制由16歲下調至8歲，並放寬限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時；並允許穿著校服的人士進入持牌桌球館。有關放寬安排由下月25日起接受申請。
不准進入縮短至「晚11朝7」
政府因應對推動本地桌球運動的意見，由康文署去年2月成立工作小組研究相關合適措施。根據工作小組的討論，康文署表示，會按現行《遊樂場所規例》的相關條文，對條件合適的持牌桌球館放寬限制。
康文署在收到申請後會進行審批，考慮因素包括提交申請的桌球館的營運情況、周邊環境，以及處所內的設施和活動等，並適時檢討成效。
桌球室屬於老少咸宜
香港桌球總會主席羅永聰表示，康文署新安排邁出重要一步，有助增加青少年到球館練習的機會，同時給社會一個訊息，顯示桌球室屬於運動場所，老少咸宜，適合一家人入場消遣，希望康文署未來一個月多向各球會解說和鼓勵申請，一至兩年後再檢討，撤銷所有限制，桌球館毋須再提出有關申請。
他指，現時16歲或以下學生如果要入場接觸桌球運動，需要先回家更換校服，最遲晚上8時要離開，不少賽事完結時間遲於8時，參賽的話需要透過總會向康文署申請豁免，做法並不方便，令有意接觸桌球運動的青少年增加成本，阻礙桌球運動發展。