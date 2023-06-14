康文署新預約系統7.3起接受登記 訂場不用.不到.不確認有罰則

康文署為打擊轄下體育場地遭「炒場」情況，推出全新康體場地預約系統「SmartPLAY康體通」，新系統會以抽籤方式分配康體設施，中籤者可以電子繳費及自助方式「取場」，現有「康體通」電腦預訂系統(Leisure Link)用戶，亦須重新登記及完成認證才可訂場。新系統將分階段推行，7月3日起接受用戶登記，在10月或以前正式供市民使用，首階段會先在炒場較嚴重的足球場試行。
康文署在逾200個康樂場地設375部自助服務站及310部自助簽場機。市民可透過「智方便」或在自助服務站登記及身分認證，又或在SmartPLAY網頁或應用程式開設個人帳戶，再到自助服務站做身分認證。SmartPLAY增設個人化服務，包括管理「我的檔案」、自助辦理活動簽到和簽場、檢視已預訂的康體設施、報名的康體活動，及記錄個人資料方便以後訂場或報名，並設接收系統的電子提示或訊息，例如場地或康體活動因惡劣天氣的特別安排，系統會自動提示用戶。
康文署會以抽籤方式分配康體設施訂場申請，中籤市民可透過系統以電子繳費、取消訂場和申請退款；之後在自助簽場機以身份證自助辦理簽場或簽到。康文署職員會在附近監察。
設新人優先機制
為打擊場地炒賣，市民使用新系統訂場及簽場時，須填寫聲明承諾不會轉讓用場許可，否則或觸犯《盜竊罪條例》。為避免出現用戶租訂時間重疊，收費和免費康體設施，例如草地足球場和免費硬地球場會合併在同一份抽籤申請遞交，每日可遞交一份申請，每日最多可分配3個選擇，系統自動檢測申請人資格、個人預訂限額及時間重疊申請，並設新人優先機制，若過去12個月已成功在一個種類報名，會被識別為「舊人」，抽籤時會先分配予新人。若獲分配設施後不使用，亦須取消預約。「不在場使用」、「不取場」及「不確認已分配設施」或會影響以後租用場地的機會，包括360日不准再訂場。
訂足球場須交預訂人及另外4名用場人資料
預訂足球場時，訂場人須交個人資料外，須填寫另外4名用場人士的新系統用戶編號，最少3人必須在租訂段節與租場人一同簽場及使用設施。
新系統分兩個階段進行。第一階段計劃於2023年下半年推出的服務，包括預訂設施、報名活動及支付服務。第二階段的優化功能於2024年推出，包括團體預訂申請、大型活動管理、度假營地分配、健身室管理、水上活動中心設施管理、游泳池泳線預訂申請和管理等。
康文署總康樂事務經理(智能預訂應用)駱美美指，在市民熟悉SmartPLAY系統後，於明年1月將訂場櫃枱轉型為「服務櫃枱」，協助市民用智能自助服務站或應用程式預訂設施、辦理臨時用戶簽場手續、提供後補用場服務等。