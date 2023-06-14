康文署新預約系統7.3起接受登記 訂場不用.不到.不確認有罰則

康文署為打擊轄下體育場地遭「炒場」情況，推出全新康體場地預約系統「SmartPLAY康體通」，新系統會以抽籤方式分配康體設施，中籤者可以電子繳費及自助方式「取場」，現有「康體通」電腦預訂系統(Leisure Link)用戶，亦須重新登記及完成認證才可訂場。新系統將分階段推行，7月3日起接受用戶登記，在10月或以前正式供市民使用，首階段會先在炒場較嚴重的足球場試行。

康文署在逾200個康樂場地設375部自助服務站及310部自助簽場機。市民可透過「智方便」或在自助服務站登記及身分認證，又或在SmartPLAY網頁或應用程式開設個人帳戶，再到自助服務站做身分認證。SmartPLAY增設個人化服務，包括管理「我的檔案」、自助辦理活動簽到和簽場、檢視已預訂的康體設施、報名的康體活動，及記錄個人資料方便以後訂場或報名，並設接收系統的電子提示或訊息，例如場地或康體活動因惡劣天氣的特別安排，系統會自動提示用戶。

康文署會以抽籤方式分配康體設施訂場申請，中籤市民可透過系統以電子繳費、取消訂場和申請退款；之後在自助簽場機以身份證自助辦理簽場或簽到。康文署職員會在附近監察。