康文署新3招打擊炒場

隨社交距離措施放寬，康體設施陸續重開，「炒場」活動亦隨之再現。康文署宣布再推「新3招」，包括第1招：讓「康體通」網上預訂服務市民優先於早上7時起登入系統，預訂7天內供預訂設施，而運動場的康體通訂場櫃枱及自助服務站則會延遲15分鐘才開始服務，冀打擊深夜「排隊黨」。第2招：於康體通新增「智方便」登入功能，使用新功能可更快捷完成訂場手續，同時確保一人只能登記一戶口及綁定一部智能電話，打擊炒場者利用他人身份訂場。第3招：不再接受團體申請轉換活動負責人，只有批准信所載的活動負責人或團體申請人，才可在預訂時段到有關場地，憑個人身份證取場。

私人羽毛球教練李先生表示，新措施僅能杜絕排隊黨，但無助打擊炒場活動，更可能令情況更嚴重。他解釋，即使炒家最終網上只預訂2小時，仍可通過「炒場」賺取約2,000元，並佔用真正用家可預訂時段。他續指，本來教練或用家也可以排隊方式爭用場地，但之後炒場者或會利用電腦程式更有效訂場。早上7時學生也要返學，他坦言措施生效後，計及學生合力「book到2個鐘都偷笑」。他引述教練群組討論，指新措施或招致年長、不諳使用手機用家更難訂場；又補充當局若冀發展體育，應對正下藥增加場地，或為教授運動者提供預訂場地支援。

康文署早前引入「實名制」打擊炒場後，已有人指因「炒場黨」要親身到體育館簽場，甚至要留在場內，致收費被炒得更高。立法會民政事務委員會主席鄭泳舜歡迎新措施，但認為成效有待驗證，並指當局可3個月後檢討有否需要「加重藥」，例如修例提高罰款及放蛇打擊炒場黨等。