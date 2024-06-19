康文署查逾千「炒場」個案僅17宗被懲處　無一被檢控定罪

康文署運動場地向來存在「炒場」情況。文化體育及旅遊局表示，2020年至今共進行1,369宗「炒場」相關的個案調查，惟只有17宗個案被懲處。局方稱，康文署十分關注炒場情況，並透過不同措施打擊相關行為。惟過去5年當中並沒有任何一宗因「炒場」而被檢控及成功定罪的個案。當局僅指正透過SmartPLAY預訂系統數據資料，分析租用人的租訂模式，從而辨認懷疑「炒場」活動。 SmartPLAY分析租訂模式 辨認「炒場」活動 早前康文署的「炒場」問題嚴重，後來政府推出不同措施，在推出SmartPLAY系統時加入應對炒賣場地的功能，冀遏止「炒風」。立法會議員陸頌雄在立法會提出書面質詢，指近日「炒場」情況故態復萌，詢問近5年政府就「炒場」的調查個案。

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，本年至今共有130宗調查個案，被懲處個案則有13宗。而在2020年至2024年，共有1,239宗調查個案，惟僅有4宗被懲處。 被問到會否考慮在康文署場地裝設閉路電視以打擊與炒場相關的行為，包括利用他人身份證在自助簽場機重複簽到等，楊潤雄表示，部分場地的閉路電視已經可以監察智能自助服務站及自助簽場機附近的情況；惟因閉路電視可攝錄大量個人或有關個人資料的影象，為避免過分收集個人資料，署方亦有採用其他方法，包括安排場地職員在智能自助服務站或自助簽場機前進行抽樣核對簽場人的身份證，以確認其是否設施的真正租用人。