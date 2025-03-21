康文署正檢討服務收費　會平衡市民負擔能力

康文署對上一次調整收費已是2013年，署方指顧及到多年來的成本增加，正檢討文化及康樂服務的收費，強調會平衡市民的負擔能力。

康文署署長陳詠雯指因應收回成本的原則，目前需檢視服務收費與成本的距離，不過目前未有計劃調整收費的時間表，有結果會再向公眾交代。政府面對財赤，各部門都需要削減開支，陳詠雯強調只會簡化程序以節省開支，署方不會減少提供多元化的節目。