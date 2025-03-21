康文署正檢討服務收費　會平衡市民負擔能力

康文署對上一次調整收費已是2013年，署方指顧及到多年來的成本增加，正檢討文化及康樂服務的收費，強調會平衡市民的負擔能力。
康文署署長陳詠雯指因應收回成本的原則，目前需檢視服務收費與成本的距離，不過目前未有計劃調整收費的時間表，有結果會再向公眾交代。政府面對財赤，各部門都需要削減開支，陳詠雯強調只會簡化程序以節省開支，署方不會減少提供多元化的節目。
今年舉辦多個重點活動
至於今年舉辦的重點品牌項目及節慶，包括4月至7月會舉辦香港流行文化節，主題是「喜尚+喜」，有歌手王苑之、雲浩影等帶來超過20個多元節目，預期吸引逾30萬人次；6月推出首屆「香港非遺月」，焦點主題是「香港處處有非遺」，節目包括「遊走社區系列」、「離島非遺系列」等；6月至9月會有第二屆中華文化節，帶來超過280場演出，預計參與人次達到90萬。
今年焦點展覽方面，8月至9月會在科學館舉辦「無盡探索-中國的航天、航空及航海」展覽，署長陳詠雯透露會有首次展出的大型實物登場；另外還有中國人民抗日戰爭勝利80周年展覽，分別在9月至12月在歷史博物館展出，和9月至明年7月在抗戰及海防博物館展出。為說好香港故事，9月至10月會在首爾舉行香港周，帶來中樂、中國舞等演出，預計吸引約37萬人次參與。
或以新展品代替朱銘雕塑
另一方面，由雕塑大師朱銘製作的《人間系列—排隊》由2017年起放置在香港文化中心外，作品由多個人像組成，其中2個身穿黃色雨衣。雕塑範圍至去年開始被圍封，陳詠雯解釋雕塑已展出多年，檢查後發現結構出現問題，正與工作室保持聯繫復修作品，同時亦正考慮是否以新展品代替雕塑。