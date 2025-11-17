康文署研觀塘海濱文化中心等8場地辦商業活動　16地點出租廣告位包括太空館圓拱形牆身

康文署計劃開放轄下8個場地和設施，包括香港文化中心、啟德車站廣場、觀塘海濱花園的指定位置，供舉辦不同類型的增值活動，包括商業推廣活動、企業活動、「粉絲」見面會和演唱會等。署方另計劃開放16個場地或設施，以供在外牆、燈柱、座椅套和小冊子等展示商業廣告，包括香港太空館的圓拱形牆身，今日發出相關邀請意向書。

政府在今年《施政報告》提出，康文署指定設施會引入市場營運模式，提供更多元增值活動。康文署表示，計劃開放8個場地和設施的指定位置舉辦不同類型活動，包括商業推廣活動、企業活動、「粉絲」見面會、簽名會、演唱會、小型音樂會、生日派對，以及在博物館場地為高端客人提供專屬的館長展覽導賞團。該8個場地包括尖沙咀香港文化中心露天廣場、中環遮打花園休憩用地、西營盤中山紀念公園水景廣場、啟德車站廣場第一期露天廣場、觀塘海濱花園開放空間、沙田公園結客場、尖沙咀香港藝術館1樓大堂，以及炮台山油街實現部分室內及室外地方，各場地均有不可供租用的日子。

16地點燈柱座椅套可賣廣告

同時，康文署計劃開放轄下16個場地和設施供展示商業廣告用途，包括尖沙咀香港文化中心面向維多利亞港的牆身、傾斜外牆、尖沙咀香港太空館的圓拱形牆身、中環康樂花園向香港郵政總局的花槽、尖沙咀九龍公園靠近港鐵尖沙咀站A1出口旁的花圃，以及中環香港大會堂高座、維多利亞公園游泳池、港灣道體育館、荃灣體育館的外牆等。

文件指，廣告除可設置在場地和設施的外牆、燈柱、表演場地或會堂牆身、觀眾席樓梯、座椅套、支柱及立柱、出入口旁的牆身外，亦可刊登於活動小冊子內。政府強調，有絕對酌情權決定舉辦活動或用作廣告宣傳的地點，並可隨時撤銷任何其認為適當的地點，並保留所有指定場地、設施及廣告空間的使用權，包括用作自身宣傳、舉辦政府活動、提供予場地租用者和其他必要用途。