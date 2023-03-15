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2023-03-15 12:07:24

康文署禁炒場｜正研究要求訂場人作出聲明 承諾不轉讓設施

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康文署禁炒場｜正研究要求訂場人作出聲明 承諾不轉讓設施

文化體育及旅遊局長楊潤雄今早（15日）回應議員書面質詢時表示，康文署正徵詢法律意見，研究要求康體設施租用人及租用團體，在預訂及登記使用設施時作出聲明，承諾不會轉讓已預訂設施。如懷疑有租用人及租用團體違規轉讓已預訂設施，會作出適當跟進。康文署亦會積極探討，在推出全新智能康體服務預訂資訊系統時，加入聲明的可行性。

楊潤雄表示，去年1月至今年2月期間，署方共接獲約270宗有關「炒場」的投訴，期間平均每月約有400宗租用人因為累積兩次「不取場」或「不在場使用」的違規紀錄，而被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。署方人員去年5月起亦加強巡查，截至上月，共發現約1380人無在場使用設施，但暫時無人因為違規轉讓用場許可證，而被暫停訂場的資格。

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