康文署移除兩棵南區及大埔區古樹名木 鐵路博物館下周一暫停開放

康文署今日(16日)表示，將於下星期一(22日)移除兩棵分別位於南區南灣泳灘及大埔區香港鐵路博物館，健康及結構狀況差的古樹名木；署方解釋兩棵樹木所處位置人流眾多，為保障公眾安全，最後決定移除兩棵樹木。為配合移除樹木的工作，香港鐵路博物館將於當日起暫時關閉，並於7月24日重開，星期二則為博物館休館日，敬請留意。
被移除古樹之一，位於南灣的樹木是一棵木麻黃，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD S/16。 該樹木高約15米，自2023年開始發現健康及結構欠佳，樹冠不對稱及稀疏，分叉幹裂開，分枝和主幹底部亦發現有內部木質腐爛情況。署方一直為該樹進行定期檢查及護養，包括施用殺真菌劑、安裝纜索，以及修剪和移除腐爛樹枝以緩減樹木風險。儘管至今已實施了多項措施，其健康及結構狀況仍持續不斷轉差，無法復原。
而位於香港鐵路博物館的樹木是細葉榕，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD TP/9。 該樹木高約17米，在2020年7月證實受褐根病感染後，康文署隨即進行相關護理工作，包括為該樹進行定期檢查及護養、修剪樹冠、安裝纜索及施用殺真菌劑等。惟從2023年開始，該樹的健康狀況日漸轉差，以致樹冠日漸稀疏，根部和樹幹底部位置的木質發現明顯腐爛，顯示該樹受褐根病感染的情況嚴重，健康及結構無法復原。
補種欖仁樹或紅花玉蕊
康文署指出，經樹木管理辦事處諮詢城市林務諮詢小組有關移除上述兩棵樹木的建議，已獲其接納；在移除有關樹木後，康文署會於附近地點補種欖仁樹或紅花玉蕊。署方重申，會繼續謹慎檢查和護理轄下樹木，只會在沒有其他可行的風險緩解方案下，才會考慮移除有問題的樹木。