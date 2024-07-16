康文署移除兩棵南區及大埔區古樹名木 鐵路博物館下周一暫停開放

康文署今日(16日)表示，將於下星期一(22日)移除兩棵分別位於南區南灣泳灘及大埔區香港鐵路博物館，健康及結構狀況差的古樹名木；署方解釋兩棵樹木所處位置人流眾多，為保障公眾安全，最後決定移除兩棵樹木。為配合移除樹木的工作，香港鐵路博物館將於當日起暫時關閉，並於7月24日重開，星期二則為博物館休館日，敬請留意。

被移除古樹之一，位於南灣的樹木是一棵木麻黃，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD S/16。 該樹木高約15米，自2023年開始發現健康及結構欠佳，樹冠不對稱及稀疏，分叉幹裂開，分枝和主幹底部亦發現有內部木質腐爛情況。署方一直為該樹進行定期檢查及護養，包括施用殺真菌劑、安裝纜索，以及修剪和移除腐爛樹枝以緩減樹木風險。儘管至今已實施了多項措施，其健康及結構狀況仍持續不斷轉差，無法復原。