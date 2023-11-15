康文署署長：SmartPLAY康體通40分鐘內已完成4千項預訂　首兩日有磨合問題

康文署署長：今日40分鐘內已完成4千項預訂 首兩日有磨合問題現時暢順

康文署斥資5億元開發的SmartPLAY康體通系統，自上周推出後問題不斷。康文署署長劉明光在電台節目說，系統推出首兩日有大量用戶登入，導致系統短暫未能負荷而減慢運作，經處理後現時每天可完成過萬宗交易，容許同時間有幾千名用戶進入系統訂場，較以往舊系統只容納大約1千人的情況增加數倍。

40分鐘完成4千項預訂 劉明光說，署方在新系統加入網上輪候版面，同時容納幾萬名用戶排隊等候登入，一般大約輪候「幾個字時間」就可以進入訂場頁面，今日暫時在約40分鐘內已完成4千項預訂，整體運作暢順理想。



被問到有用戶反映出現重複預訂問題，劉明光解釋主要出現在系統推出的首兩天，當時系統運作較緩慢，導致付款過程一度處於處理中的階段，部分用戶因而離開頁面，但實際上仍在進行付款過程，即使最後付款成功，但未確認完成預訂程序，令其他用戶仍然可以預訂場地，最終出現雙重付款或重複「取場」的情況。劉明光強調現時系統已加快運作，運作暢順。

康文署署長：今日40分鐘內已完成4千項預訂 首兩日有磨合問題現時暢順