康文署聯手入境處及警方打擊炒場 拘3人包括一外傭

日前有報道踢爆有不法集團僱用外籍傭工炒賣康文署場地。康文署聯同入境處、警務處在本月13日，於灣仔區內的網球場採取聯合行動，打擊炒場及其他違法行為。行動中拘捕3人涉嫌「炒場」，其中一人為外籍家庭傭工。此外，康文署發現4宗有關租用人違反康文署「康樂及體育設施使用條件」的個案，已按現有罰則懲處。 行動中，3個部門於維多利亞公園網球場拘捕3名涉嫌參與炒場的人士，當中一人為外籍家庭傭工，她涉嫌轉售租訂的網球場地以賺取報酬從而違反其逗留條件。入境處亦拘捕一名涉嫌在無合理辯解下使用及管有他人身份證的人士，並正跟進調查被捕人士所涉及的入境罪行，不排除再有人被捕。

4人違返康體設施使用條件遭懲處 當日的聯合行動中，在維多利亞公園及香港網球中心的網球場，康文署亦發現共4宗有關租用人違反康文署「康樂及體育設施使用條件」的個案，署方已按現有罰則懲處相關租用人，包括一宗使用他人身份簽場，有關違例借出本人身份證予他人簽場的租用人已被暫時取消預訂康樂設施的資格，為期360日。 康文署表示，一直關注康樂及體育設施的公平使用，並多管齊下打擊「炒場」活動，包括與相關執法部門緊密聯絡，籌劃及進行聯合行動，打擊炒場活動和涉及其他罪行的懷疑個案。除了與相關執法部門的聯合行動外，康文署亦會適時推出更多打擊 「炒場」措施。

康文署呼籲，市民切勿向炒場人士買場或購買代訂服務，並重申用場許可證不得轉讓。此外，根據康文署「SmartPLAY使用條件」規定，用戶須妥善管理自己帳戶，不應與他人共用帳戶及向他人透露其用戶編號和密碼。康文署提醒，SmartPLAY帳戶個人資料，特別是身份證件號碼是重要的個人資料，用戶應妥善管理，不可隨意透露予他人，以免遭他人盜用作其他不法用途，最終招致損失。如發現有SmartPLAY用戶填報失實資料或未有遵守「SmartPLAY使用條件」，康文署有權取消其用戶資格或暫停其用戶資格180日。