康文署計劃未來3年於全港18區，增設逾20個寵物公園和寵物共享公園

寵物友善環境備受關注，康文署表示截至上月在全港18區共有55個寵物公園和180個寵物共享公園，並計劃在未來3年增設逾20個寵物公園和寵物共享公園。 文化體育及旅遊局今日回覆立法會書面質詢，交代目前東區設有7個寵物公園，在18區中最多；至於中西區及灣仔區則擁有最多寵物共享公園，各有14個。康文署對開放轄下場地作寵物公園和寵物共享公園持開放和積極態度，並會適時檢討市民的意見。康文署計劃在未來3年，於全港18區增設共超過20個寵物公園和寵物共享公園。有關建議需得到相關區議會的支持，實際的數目和佔地面積仍有待確定，署方會適時對外公布更多的具體細節。

無計劃在泳灘設寵物友善空間 立法會議員陳凱欣關注康文署會否考慮在公眾泳灘及度假營等轄下設施設立寵物友善空間。署方回覆指度假營主要為營友提供動態康體活動的場地，如增設寵物友善空間，有機會影響訓練流程和運作，甚至影響場地使用人士和寵物的安全。此外，康文署轄下的公眾泳灘主要供市民游泳、堆沙及享受日光浴等康樂活動。如容許寵物同時使用會造成較難處理的衞生問題（例如寵物在沙灘上便溺），而可能影響到其他使用者。因此，康文署現時並未考慮於公眾泳灘、水上活動中心、度假營等設施設置寵物友善空間。