康文署遊樂康體設施維修延誤嚴重 申訴專員倡引智慧科技 方便市民舉報

兒童到遊樂場本來有助舒展身心，若場內設施未及維修，反有機會受傷。申訴專員公署主動調查康文署轄下戶外遊樂和康體設施的保養與維修情況，發現康文署由接報到完成維修工程平均需時2個半月至3個月；而外判承辦商維修個案中，近25%至半數未能在預計完工日期前完成，顯示工程延誤嚴重。公署建議康文署制訂實務指引、改善現行例行巡查表格，及檢討現行定期維修合約安排等。 康文署雖已就其轄下戶外康體場地的遊樂及康體設施制定指引，指示前線人員定期巡視設施，並在發現損壞時盡快提交報告以安排維修；公署調查發現，2017至2022年，保養小組每年收到的設施損壞報告約二千至三千餘宗。17至21年間，康文署由接獲設施損壞報告到確認完成維修工程，平均需要2個半月至3個月，但最長個案達713日；2018年至2022年期間，在外判承辦商完成的維修個案中，接近25%至五成未能在預計完工日期前完成，除2022年外，2018至2021年超時一個月的嚴重個案每年達90至347宗不等，顯示工程延誤問題嚴重。

「搖搖船」發出不尋常咯咯聲 公署在今年1月在一個無駐場人員的兒童遊樂場發現一個嚴重傾斜的「搖搖馬」，對攀爬或騎坐於其上的人士構成危險。同場有一隻「搖搖船」，搖動發出「咯、咯、咯」不尋常的聲響；資料顯示，康文署於今年1月份先後兩次例行巡查此場地，但都沒有發現上述損壞情況。至2月24日的例行巡查，場地人員始記錄該兩設施有損壞，並於在3月1日向保養小組提交設施損壞報告，該兩個設施在年3月中旬完成更換。 申訴專員公署專員趙慧賢表示，康文署有責任確保轄下遊樂和康體設施設施狀況良好，並為設施作適時的保養和維修，供市民安全及持續地使用。但調查卻顯示康文署部分前線人員在日常的巡視，未能適時發現及匯報一些設施損壞已久或損壞程度嚴重的個案；而該署在安排維修設施的程序，以及監察維修工程承辦商表現的工作仍有不足之處。