康文署開發新系統取代康體通 能過濾機械人程式軟件

署理民政務局長陳積志表示，康文署正開發一套全新系統取代現有「康體通」電腦預訂系統，預計首階段的核心功能及第二階段的優化功能，將分別於明年及後年投入運作。陳積志以書面回覆立法會議員質詢時說，新系統將引進新一代的「抗機械人程式方案」，當中過濾機械人程式軟件，具備人機識別及學習引擎，如發現不尋常的預訂情況，即時可分析及攔截，以防止機械人程式預訂。另外亦打擊懷疑「炒場」人士利用「排隊黨」深夜在「康體通」訂場櫃枱及自助服務站外排隊輪候。

在新安排下，利用「康體通」網上預訂服務的市民可優先訂場，市民可在早上7時正起登入「康體通」系統預訂7天內可供預訂設施；而「康體通」訂場櫃枱及自助服務站將延遲15分鐘，即於早上7時15分才開始提供預訂設施服務。對此，當局亦會要求使用新系統的市民，須實名登記及完成身份認證，才能預訂康體設施，以加強核實租訂人身份；而透過「智方便」進入新系統時，「智方便」亦需要實名登記及綁定手機，避免炒場人士使用他人「智方便」身份預訂康體設施；租用人亦需親身簽場，以防止濫用場地。

另外，康文署在前年10月底委聘一間內地公司，為城市售票網提供新一代票務系統及營運服務，預計可於今年第四季投入服務，新系統會增加購票付款方式，包括八達通、轉數快等，亦備有客戶關係管理、顧客購票數據分析等功能。