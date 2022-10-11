康文署4措施加辣打擊「炒場」 轉讓場地罰停360日預訂

康文署繼5月推出多項打擊「炒場」措施，下月起新增4項安排，加重申請人不取場或不在場使用、違規轉讓場地的罰則，以加強阻嚇力，若租用人違規轉讓用場許可證，預訂康體設施資格會由現時暫停180天，延長至360天。

新措施下月1日起生效，包括現時租用人如在連續30天內，錄得兩次違規「不取場/不在場使用」，會被暫停預訂收費康體設施資格90天。下月起違規紀錄的適用期，會延長至連續60天。租用人因違規轉讓用場許可證而被暫停預訂資格的期限，由現時180天倍增至360天。

抽籤申請天然及人造草地足球場，由現時必須填報租用人本人，改為須同時填報另外4名用場人士的「康體通」用戶編號。如抽中並確認後，租用人在使用足球場前，必須與其中3人一同出示身份證正本等簽場，並必須使用設施。已取消預約的設施要重新網上預訂的時間，提早半小時至早上7時，以先到先得方式預訂。

研新系統加抽籤制

康文署亦透露，正開發新智能預訂系統，取代現時「康體通」電腦系統，新系統在先到先得的機制上，會加入抽籤分配功能，進一步打擊「炒場」及濫用設施。署方指會密切留意成效，有需要會推出更多措施。康文署將於下月1至30日做網上問卷調查，以了解市民對先以抽籤方式預訂及分配轄下康體設施機制的意見，包括利用抽籤方式作分配的設施的種類、租訂時段及推出先後次序等。