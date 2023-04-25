康文署6月起新增救生訓練綜合證書課程　鼓勵市民投身救生員行列

康文署招聘救生員的人手一向不足，早前署方轄下39個公眾泳灘中，僅其中18個提供救生員服務。康文署今日（25日）宣布，為進一步推廣拯溺活動及鼓勵更多市民投身救生員行列，該署將於6月起在指定的分區康樂事務辦事處，首次推出「救生訓練綜合證書課程」，分為泳池救生訓練綜合證書課程，以及泳池及沙灘救生訓練綜合證書課程，讓參加者「一條龍式」參與一系列銜接的拯溺課程，省卻分段報名的手續，可更快獲取泳池、沙灘救生認可資歷。

玄機︱媽媽最大遺憾！「黃金剩女」容祖兒終遇心上人？

蔡依林帶愛犬遊車河 素顏靚樣驚艷網民

星語︱射手座李佳芯輸最靚花旦 我行我素冇有怕

娛圈單打︱中年聲音非造馬 細思賽果極合理

東區醫院主座大樓爆鹹水管 1樓及地下電梯大堂走廊水浸

玄機︱媽媽最大遺憾！「黃金剩女」容祖兒終遇心上人？

蔡依林帶愛犬遊車河 素顏靚樣驚艷網民

星語︱射手座李佳芯輸最靚花旦 我行我素冇有怕

娛圈單打︱中年聲音非造馬 細思賽果極合理

東區醫院主座大樓爆鹹水管 1樓及地下電梯大堂走廊水浸

港澳版>新聞>港澳







康文署6月起增設救生訓練綜合證書課程 鼓勵市民投考救生員

新聞觀看次數：612

04月25日(二)

11:38更新10:25建立







東網電視

更多新聞短片

1/2

康文署招聘救生員的人手一向不足，早前署方轄下39個公眾泳灘中，僅其中18個提供救生員服務。為進一步推廣拯溺活動及鼓勵更多市民投身救生員行列，該署將於6月起在指定的分區康樂事務辦事處，首次推出「救生訓練綜合證書課程」，分為泳池救生訓練綜合證書課程，以及泳池及沙灘救生訓練綜合證書課程，讓參加者「一條龍式」參與一系列銜接的拯溺課程，省卻分段報名的手續，可更快獲取泳池、沙灘救生認可資歷。

主要分為泳池救生和泳池及沙灘救生兩種課程

以上泳池救生訓練範圍包括考取銅章證書、急救證書、水上急救證書和泳池救生章證書；泳池及沙灘救生訓練同時會涵蓋考取海洋拯救基礎證書、獨木舟拯救章證書和沙灘救生章證書。兩者的訓練費用分別為810港元和1,310港元；其訓練連同考試的總時數分別為93小時和152小時，合資格的全日制學生可獲半費優惠。完成訓練並取得各項考試合格成績者可獲取證書，參加者可根據獲取的資歷投考康文署公務員/非公務員合約救生員職位。

署方提醒，泳池救生訓練的參加者須年滿16歲或以上，並在第一課完成水試及合格後，方可參加有關訓練。市民可於5月8日起透過各分區康樂事務辦事處、設有康體通服務的康樂場地、康體通網上服務及自助服務站報名參加，名額有限，先到先得。