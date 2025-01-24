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2025-01-24 17:55:18

康橋之家前院長張建華涉性侵智障女院友　稱賠償金額過高上訴

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康橋之家。(資料圖片／鍾式明攝)

康橋之家。(資料圖片／鍾式明攝)

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葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被起訴，惟控方因女院友無法作供下張終獲撤控。

據原審裁決指，涉案性侵事件被指於2014年8月發生，他信立專家報告指事主於當年9月起有創傷後遺症及思覺失調，如沒有發生過性侵事件，事主不會出現該些症狀。法官認為張健華的證供非誠實可靠，案發當日確有性侵事件發生、張曾掏出陽具觸碰事主私處且有射精。區院法官於去年3月裁定原告勝訴，並可獲119.4萬港元賠償，並認為張才是該受譴責之人及事件的主因，故下令他需承擔七成的賠償，康橋則支付三成賠償。張不服判令，向原審法官申請上訴許可。

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高等法院。(資料圖片)

高等法院。(資料圖片)

案件今日（24日）於高院（暫代區院）處理。本上訴案申請人為張健華，他沒有律師代表，並親自陳詞。張向原審法官黃若鋒稱，案發後不久並無發現事主有不開心、情緒抑鬱和患有創傷後壓力症（PTSD）的情況，黃官卻裁定他在辦公室內性侵事主，對他構成嚴重指控。他又投訴黃官曾自行修改庭上的證供，如事主的醫療報告曾指「重複性侵導致事主患創傷性後遺症」，但黃官的裁決卻改為因張的性侵導致事主患創傷性後遺症。他又指現時的賠償金額屬過高，他負擔不起。法官最終決定於3個月內頒布裁決。

原告由事主母親代表入稟；被告依次為張健華及康橋護理服務有限公司。智友集團本為被告，但原告方接受其和解方案，故法庭只處理針對張和康橋之家的訴訟。

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