康橋之家前院長張建華涉性侵智障女院友　稱賠償金額過高上訴

葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被起訴，惟控方因女院友無法作供下張終獲撤控。

據原審裁決指，涉案性侵事件被指於2014年8月發生，他信立專家報告指事主於當年9月起有創傷後遺症及思覺失調，如沒有發生過性侵事件，事主不會出現該些症狀。法官認為張健華的證供非誠實可靠，案發當日確有性侵事件發生、張曾掏出陽具觸碰事主私處且有射精。區院法官於去年3月裁定原告勝訴，並可獲119.4萬港元賠償，並認為張才是該受譴責之人及事件的主因，故下令他需承擔七成的賠償，康橋則支付三成賠償。張不服判令，向原審法官申請上訴許可。