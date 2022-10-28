康泰旅行社資不抵債啟動清盤　東瀛遊設電郵收受影響員工履歷　積金局指拖欠2萬元供款及遲供款附加費 (持續更新)

【18:30更新】東瀛遊表示，過去數年新冠疫情對旅遊業打擊非常嚴重，現時行業雖現曙光，但復甦之路仍舉步維艱，又對屹立香港近半個世紀的康泰旅行社結業感到相當痛心。東瀛遊指，公司其中一位創辦人亦曾於康泰旅行社任職，深受其培育之恩，故讓受清盤事件影響的員工，將履歷電郵至[email protected]，並承諾會優先處理，既為旅遊業界挽留人才，也盼同行共渡時間。

另外，根據積金局調查資料顯示，康泰旅行社未有為3名員工繳交涉及今年6月至9月不同供款期的強積金供款，以及未有為約250名員工繳交7月及9月由於遲供款而繳交的附加費，金額總數約為20,000元。積金局將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括展開民事申索。如公司最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

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【16:55更新】疫情打擊旅遊業，康泰旅行社全線暫停營業，近日更傳出面臨清盤的消息。康泰早前表示，公司只是暫以「最小化成本」營運，保留實力至全面通關。不過，康泰的內地母公司凱撒旅遊集團今日(28日)發出公告，指董事會昨日(27日)已召開第二次會議，並審議通過康泰旅行社因資不抵債，啟動自動清盤程序。

康泰早前曾稱保留實力至全面通關

康泰旅遊母公司凱撒同盛發展股份有限公司，今日發出康泰清盤通告指，已於昨日召開第10屆董事會第二次會議，審議通過了《關於子公司擬申請自動清盤程序的議案》，同意康泰因資不抵債而啟動自動清盤程序，同時授權經營層在法律法規允許的範圍內，組織實施康泰旅行社破產清算相關具體事宜。

通告提到，康泰破產清盤並不構成關聯交易，故不構成重大資產重組，董事會對此有審批權故無需提交公司股東大會審議。

康泰旅行社於1966年在香港成立，屹立香港半個世紀，是香港歷史最悠久的旅行社之一。康泰由黃士心創辦，及後由兒子黃進達接手。在2011年，康泰將主要股權售予海航相關公司，到2019年出售全部股權，黃士心及黃進達亦辭任董事撤出康泰，現時由「北京凱撒惠寰網絡科技有限公司」全資持有。

公告內容