康泰旅行社資不抵債自動清盤　旅監局暫收45宗求助及查詢

疫情打擊旅遊業，康泰旅行社全線暫停營業，其內地母公司凱撒旅遊集團上周五(28日)更發出公告，指董事會召開第二次會議，並審議通過康泰旅行社因資不抵債，啟動自動清盤程序。旅遊事務專員沈鳳君今(31日)在立法會一個委員會中表示，直到昨日，旅監局收到大約45宗求助或查詢，例如詢問旅行社情況、賠償安排等，局方正整理資料，適時會公布。她又表示，旅行社有根據法例安排作出通報。

楊潤雄：明白支援與實際運作有距離

而文化體育及旅遊局局長楊潤雄則表示，個別公司的結業有很多原因，過去兩年多，由於沒有旅客，業界受很大打擊，難以營運。政府曾提供多輪支援，但明白支援與實際運作有距離，會盡最大努力，在可以的範圍下，提供財政支援協助業界運作。

康泰旅遊母公司凱撒同盛發展股份有限公司，上周五發出康泰清盤通告指，在召開第10屆董事會第二次會議中，審議通過了《關於子公司擬申請自動清盤程序的議案》，並同意康泰因資不抵債而啟動自動清盤程序，同時授權經營層在法律法規允許的範圍內，組織實施康泰旅行社破產清算相關具體事宜。

康泰旅行社於1966年在香港成立，屹立香港半個世紀，是香港歷史最悠久的旅行社之一。康泰由黃士心創辦，及後由兒子黃進達接手。在2011年，康泰將主要股權售予海航相關公司，到2019年出售全部股權，黃士心及黃進達亦辭任董事撤出康泰，現時由「北京凱撒惠寰網絡科技有限公司」全資持有。