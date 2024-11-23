廉政公署揭傀儡保險代理詐騙　兩保險公司被騙5200萬佣金

廉政公署揭發一宗多人參與的「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」罪案，並落案起訴包括主謀在內的13人，今日（23日）在區域法院承認控罪。

廉署公布，他們早前調查揭發多人涉嫌參與「傀儡保險代理」的串謀詐騙以及洗黑錢的罪行，多人訛稱經手處理478份保單，並獲得2間保險公司發放佣金共約5,200萬元。當中主謀的一名保險公司前分行經理，以及12名「傀儡保險代理」在區域法院承認控罪。

招攬傀儡代理表明毋須拉客

廉署指，案中的主腦32歲的前富衛人壽保險分行經理盧彥樺，32歲承認合共20項罪名，當中包括2項串謀詐騙，以及18項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。而同案另外12名被告，年齡介乎24至61歲，分別為盧彥樺所屬的團隊7名保險代理陳家裕、林曉東、林煒傑、黃卓立、胡健良、周玉田及張皓翔；以及香港永明金融前分區經理郭潤芳，及其4名下線保險代理鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣及梁紫穎。他們分別承認串謀詐騙及串謀洗黑錢的罪名。