廉政公署揭傀儡保險代理詐騙　兩保險公司被騙5200萬佣金

廉政公署揭發一宗多人參與的「傀儡保險代理」串謀詐騙及「洗黑錢」罪案，並落案起訴包括主謀在內的13人，今日（23日）在區域法院承認控罪。
廉署公布，他們早前調查揭發多人涉嫌參與「傀儡保險代理」的串謀詐騙以及洗黑錢的罪行，多人訛稱經手處理478份保單，並獲得2間保險公司發放佣金共約5,200萬元。當中主謀的一名保險公司前分行經理，以及12名「傀儡保險代理」在區域法院承認控罪。
招攬傀儡代理表明毋須拉客
廉署指，案中的主腦32歲的前富衛人壽保險分行經理盧彥樺，32歲承認合共20項罪名，當中包括2項串謀詐騙，以及18項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。而同案另外12名被告，年齡介乎24至61歲，分別為盧彥樺所屬的團隊7名保險代理陳家裕、林曉東、林煒傑、黃卓立、胡健良、周玉田及張皓翔；以及香港永明金融前分區經理郭潤芳，及其4名下線保險代理鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣及梁紫穎。他們分別承認串謀詐騙及串謀洗黑錢的罪名。
廉署表示，他們早前接獲有關傀儡保險代理的投訴並展開調查，發現盧彥樺在2016年2月至2020年11月期間，招攬包括同案被告在內多名人士，分別加入香港永明及富衛。盧彥樺向部份人士表示，他們作為傀儡保險代理，入職後毋須招納客戶。
傀儡保險代理被要求退還大部份佣金
廉署調查後發現，盧彥樺串謀涉案的富衛保險代理，訛稱由盧彥樺招攬入職，並分別經手處理272份保單申請。而盧彥樺又串謀郭潤芳及涉案的永明保險代理，訛稱由盧彥樺招攬加入永明的保險團隊，並分別經手代理206份保單申請。由於永明及富衛並不知悉有關勾當，因此批准了有關的478份申請，向盧彥樺的團隊及郭潤芳的團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼合共逾2,200萬元及共逾2,900萬元。
廉署又發現，有關的478份保單申請主要涉及高佣金的保險產品，大部份保單最終「斷供」並告失效。案情又透露，盧彥樺要求有關的傀儡保險代理，在收取該2間保險公司發放的佣金等款項後，向她退還大部份的金額。涉案人士其後透過23個銀行戶口，清洗涉及上述勾當的犯罪得益共約4,700萬元。而收取有關佣金等款項的銀行戶口，事實上由盧彥樺操控。
4人早前否認控罪明年3月審前覆核
法官林偉權將案件押後至12月21日再訊，以繼續聽取被告求情。杜偉濤、黃蓮欣、陳家裕、林曉東、周玉田及張皓翔還押懲教署看管，其餘7名被告則獲准保釋。另外，盧彥樺丈夫兼富衛前保險代理郭浩良，被控2項串謀詐騙罪名。有關控罪則由區域法院法庭存檔。同案另外四名被告，香港永明前保險代理毛詠嫻及羅雅穎；以及富衛前保險代理顏梓定及江梓瑩，早前在區域法院否認串謀洗黑錢及串謀詐騙罪名。案件將於明年3月20日作審前覆核，並於明年5月12日開審。