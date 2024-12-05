廉政公署起訴保險公司時任主管　涉就600架新的士車保向經紀公司董事索賄

廉政公署昨日(4日)落案起訴一名保險公司時任職員，控告他涉嫌向一名經紀公司董事索賄，為對方客戶逾600架新的士購買汽車保險，涉及保費逾2,400萬元。經紀公司董事拒絕同流合污，沒有答應被告的要求。被告黃嘉榮(39歲)，為中銀集團保險 時任團隊主管，被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。他已獲廉署准予保釋，案件明日(6日)在東區裁判法院提訊。

被告案發時是中銀集團保險的經紀代理拓展部團隊主管，該部門就銷售汽車保險等保險產品聯絡保險經紀公司，包括萬和保險。萬和保險會就新的士的汽車保險，安排客戶向中銀集團保險購買保單，並向中銀集團保險收取保費金額的5%作為佣金。萬和保險一個客戶於2022年中計劃為逾600架新的士購買汽車保險。萬和保險一名董事與中銀集團保險協商期間，提出把每架的士每年保費由45,500元調低至40,000元，或提升萬和保險的佣金至7.5%。