廉政學院及廉署入職課程獲資歷架構五級認證　相當於學士學位

香港學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦(左四)由廉署高層人員陪同參觀香港國際廉政學院的設施。(廉政公署)

廉署去年初成立的香港國際廉政學院及廉署入職課程，均成功獲取資歷架構第五級別認證，進一步加強廉署在人才培訓方面的專業性及國際認受性。

廉政專員胡英明在日前舉行的廉政學院資歷架構認證頒授典禮表示，廉政學院於成立首年已獲得資歷架構第五級的認可，相當於大學學士學位，意義非凡且得來不易，他讚許人員在學院成立及接受評審局評審期間努力不懈，讓學院工作迅速獲本地及國際社會的認同及讚賞。

職業及專業範疇中史無前例

評審局總幹事周慶邦致辭時則指出，廉政學院及廉署「反貪專業文憑」入職課程首次評審已獲取資歷架構第五級別認證，在職業及專業範疇的評審中史無前例。他續指，評審局近年積極「走出去」，廉署在評審過程中為全球反貪專業訂立評審標準作出貢獻，期望雙方未來攜手，進一步促進本地、國家及全球廉政培訓的發展。