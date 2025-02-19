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2025-02-19 17:17:44

廉政學院及廉署入職課程獲資歷架構五級認證　相當於學士學位

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香港學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦(左四)由廉署高層人員陪同參觀香港國際廉政學院的設施。(廉政公署)

香港學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦(左四)由廉署高層人員陪同參觀香港國際廉政學院的設施。(廉政公署)

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廉署去年初成立的香港國際廉政學院及廉署入職課程，均成功獲取資歷架構第五級別認證，進一步加強廉署在人才培訓方面的專業性及國際認受性。

廉政專員胡英明在日前舉行的廉政學院資歷架構認證頒授典禮表示，廉政學院於成立首年已獲得資歷架構第五級的認可，相當於大學學士學位，意義非凡且得來不易，他讚許人員在學院成立及接受評審局評審期間努力不懈，讓學院工作迅速獲本地及國際社會的認同及讚賞。

職業及專業範疇中史無前例

評審局總幹事周慶邦致辭時則指出，廉政學院及廉署「反貪專業文憑」入職課程首次評審已獲取資歷架構第五級別認證，在職業及專業範疇的評審中史無前例。他續指，評審局近年積極「走出去」，廉署在評審過程中為全球反貪專業訂立評審標準作出貢獻，期望雙方未來攜手，進一步促進本地、國家及全球廉政培訓的發展。

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廉政專員胡英明(右)代表香港國際廉政學院從香港學術及職業資歷評審局總幹事周慶邦(左)接受資歷架構第五級別認證。(廉政公署) 資歷架構認證使課程成為國際反貪專業培訓的基準，廉政學院獲取認證後，課程學員更有系統及全面地獲得知識和技能培訓，有助應對日益複雜的反貪工作。(廉政公署) 約50名新入職的廉署人員正參加為期20星期的首屆獲資歷架構認可的「反貪專業文憑｣入職課程。(廉政公署)

廉政學院總監柳智浩表示，廉政學院獲取認證後，課程學員更有系統及全面地獲得知識和技能培訓，對內有助人員應對反貪工作，對外則協助廉署向國際社會宣揚香港的成功經驗，促進全球廉潔發展。

課程為期20星期

認證於去年12月1日正式生效，來自執行處、防止貪污處及社區關係處約50名新入職的廉署人員，正進行為期20星期的課程，內容涵蓋本地、國家及海外的反貪法制，以及各項有關執法、防貪和教育的知識及技能，旨在培訓學員能有效並專業地打擊貪污。

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