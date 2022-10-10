廉政專員胡英明粉墨登場拍宣傳片 拆穿假冒廉署人員騙徒 (有片)

假冒政府部門人員的騙案不時發生，近日更有冒充廉署人員的騙徒出沒。廉政專員胡英明最新在宣傳片中粉墨登場，親身拆穿騙徒身份。

胡英明拆穿騙徒身份

廉署在社交媒體專頁發布宣傳短片，騙徒在片中提議「玩資金清查」，並假扮和內地公安及省檢合作，以繳交調查費及保證金為名，要求受害人將款項存入廉署人員的戶口。騙徒在片中續指，假冒廉署人員向受害人聲稱其個人資料被盜，並牽涉洗黑錢，要求他們開設新銀行戶口，再將所有款項存入，並謊稱經調查清楚後會退還款項。騙徒又稱廉署聲譽良好，受害人一定相信。其後，騙徒聲稱有人即將「上釣」，但要求核實他們的身份，騙徒於是打開視像對話自稱是廉署人員。胡英明在短片中直斥他們是「吸血騙徒」，過去已騙取不少市民的金錢，今次更大膽出鏡以博取他的信任。

真正廉署人員不會要求市民開銀行戶口

胡英明在影片後段提到，電話騙案手法層出不窮，騙徒會不斷假扮成不同角色，以騙取市民的信任，近期亦有冒充廉署人員身份去騙財的個案湧現。他說，真正的廉署人員不會要求市民開立銀行戶口，亦不會要求市民存錢到指定戶口，作資金清查或調查之用。胡英明強調，冒充廉署人員屬違法，又提醒如任何人接獲自稱廉署人員提出匯款要求，不論金額多少，切勿跟隨指示，並致電廉署24小時舉報熱線2526 6366。