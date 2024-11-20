廉政專員胡英明親做咖啡師：防貪宣傳一定要貼地

廉政公署專員胡英明接受中通社專訪時親自上場做咖啡師，他表示「廉署成立五十年來給公眾一種神秘、遙不可及的印象。執法應該神秘，但防貪宣傳教育一定要貼地。我希望市民能夠親身來到廉署，近距離了解我們的工作。」被問及會否在高鐵站售賣時，胡英明對此否決：「我們不是想做生意，我們不與民爭利，所以不會大量生產，適可而止。」

胡英明介紹今年成立的香港國際廉政學院已經前往印尼、蒙古、南美等地，提供授課、舉報工作坊、反貪培訓，「現在我們的反貪鐵三角：廉署、廉政學院和國際反貪局聯合會，在世界各地提供了訓練、交流的平台。」剛從中亞歸來的他透露，明年將會到中東和南非，加強聯繫。又指廉署過往和一帶一路沿線國家都有聯繫，也辦了很多課程。例如這兩年專門為一帶一路國家開設大型基建反貪課程，「兩次課程的反應都非常好，每次都超過十幾個國家來參與。」

帶各地反貪機構人員 到內地參觀基建發展

除了在香港提供課程，廉署更親自帶著參與課程的各地反貪機構人員到內地，參觀中國基建發展，感受國家監委、地方監委工作。至於成效如何？胡英明認為這是一個建立長遠影響的過程。「他們非常感動，因為從來沒想過中國可以發展到這個程度，中國的反貪力度給他們帶來了希望。

中國反貪力度成果大 「為各國帶來希望」

很多國家都認為，中國的反貪過去10年力度很大，可以改變整個國家；這是一個契機，這是一個希望，有一些國家貪污問題嚴重，他們看到中國做到了，為他們帶來了希望。」