廉署助理調查主任涉嘲諷市民 內部調查期間離職未能紀律處分

廉政公署事宜投訴委員會今日（10日）向立法會提交2023年年報。委員會於2023年共接獲19宗對廉署或其人員的投訴，共涉及47項指控；當中一項指控證明屬實，涉及一名助理調查主任，投訴人不滿處理查詢時表現有欠專業，調查後確認該主任言辭無禮不恰當，有損廉署的專業形象，不過由於涉事人員已離職，廉署未能對她作出紀律處分。

年報指出，委員會受理的指控中，75%、即35項指控涉及疏忽職守，例如未有全面調查；15%涉及工作程序有不足之處，6%涉及濫用權力，餘下4%指控涉行為不當，例如回答查詢時無禮。委員會於2023年共舉行3次會議，當中15宗、涉及34項指控的投訴已完成調查，有關的調查報告已經委員會審議；其餘4宗、涉及13項指控的投訴在年終時仍在調查中。