廉署助理調查主任涉嘲諷市民 內部調查期間離職未能紀律處分

廉政公署事宜投訴委員會今日（10日）向立法會提交2023年年報。委員會於2023年共接獲19宗對廉署或其人員的投訴，共涉及47項指控；當中一項指控證明屬實，涉及一名助理調查主任，投訴人不滿處理查詢時表現有欠專業，調查後確認該主任言辭無禮不恰當，有損廉署的專業形象，不過由於涉事人員已離職，廉署未能對她作出紀律處分。
年報指出，委員會受理的指控中，75%、即35項指控涉及疏忽職守，例如未有全面調查；15%涉及工作程序有不足之處，6%涉及濫用權力，餘下4%指控涉行為不當，例如回答查詢時無禮。委員會於2023年共舉行3次會議，當中15宗、涉及34項指控的投訴已完成調查，有關的調查報告已經委員會審議；其餘4宗、涉及13項指控的投訴在年終時仍在調查中。
處理市民電話投訴 諷對方「經驗豐富應到廉署工作」
指控屬實的個案涉及一名助理調查主任，投訴人致電廉署舉報中心，指懷疑上司可能協助一名求職者獲公司聘用，並詢問當中是否存在貪污情況，但未決定是否作貪污舉報，調查發現投訴人在通話中表達不清晰，而涉案廉署人員曾不耐煩地打斷其說話以查問詳情。
投訴人不滿多次被打斷說話，質疑調查主任的專業能力，調查主任回應稱投訴人如此「經驗豐富」，應到廉署工作，兩人更短暫爭吵，投訴人感不滿，指控調查主任處理其查詢時有欠專業，直至舉報中心另一名人員接手處理該宗電話查詢。
涉案調查主任接受L組會見時否認有關指控，並辯解指有關言辭只是她的自然回應。調查及後確認指控屬實，其言辭無禮、不恰當，亦有損廉署的專業形象，惟涉案人員已離職，廉署未能對她作出進一步紀律處分，舉報中心則提醒其他人員在處理市民查詢時要表現專業。