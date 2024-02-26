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2024-02-26 16:41:46

廉署去年接獲2001宗貪污投訴增9%　陳智思指主因經濟活動逐漸復常

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廉署去年接獲2001宗貪污投訴增9%　陳智思指主因經濟活動逐漸復常

廉署去年接獲2001宗貪污投訴增9%　陳智思指主因經濟活動逐漸復常

廉署去年接獲2,001宗貪污投訴(不包括選舉投訴)，當中1,566宗為可追查的投訴，兩者同比上升9%。具名投訴佔整體投訴71%，審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思表示，顯示市民繼續信任和支持廉署，而香港整體貪污情況繼續有效受控。

陳智思表示，貪污投訴上升主因是經濟活動逐漸復常，私營機構的投訴相應增加，但與2019年疫情爆發前相比，去年接獲的投訴實際下降13%。涉及私營機構的投訴佔整體貪污投訴72%，有關政府部門和公共機構的投訴則分別佔23%及6%。私營機構錄得最多貪污投訴的3個界別為樓宇管理業、金融及保險業及建造業。陳智思續稱，廉署去年搗破歷來最大型的樓宇維修貪污案件，並迅速起訴23人，導致年內相關的貪污投訴顯著上升30%至544宗。

去年涉及政府人員的貪污投訴跌15%

去年涉及政府人員的貪污投訴有451宗，下跌15%。陳智思說很難防止個別人士的行為，強調數字無可能是零，但看不到有貪污情況惡化的趨勢。廉署去年完成71份審查工作報告，並向政府部門及其他機構提供2,083次防貪意見。廉署去年又為物業管理、非政府機構、銀行業、律師行等不同專業，推出最新的防貪指南，協助私營機構加強防貪措施，提升企業管治。

另外，在去年的區議會選舉，廉署拘捕了7人，懷疑他們藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票，並迅速落案起訴其中2人。

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