廉署去年接2000宗貪污投訴升9% 72%涉私營機構 樓宇管理業佔多

廉政公署去年共接獲約2,001宗與選舉無關的貪污投訴，按年升9%，但相對於疫情爆發前的2019年則下降13%。72%涉及私營機構的投訴，23%涉政府部門。年內雖然有13名公務員涉及貪污或其他違法行為而被檢控，立法會議員兼廉署貪污問題諮詢委員會主席廖長江在立法會上表示，貪污投訴的上升與香港經濟活動逐漸復甦而私營機構的貪污投訴亦相應增加有關。 廉政公署向立法會提交年報，去年共接獲約2,001宗與選舉無關的貪污投訴，可追查投訴1,566宗，兩者均升9%。期內共檢控204人，人數與前一年相同，而涉及案件共102宗，降2%，同年139人被定罪，另有23人因干犯輕微罪行而接受警誡 。

涉政府人員減一成半 報告指，涉及政府人員的貪污投訴共451宗，其中298宗為可追查的投訴，兩者同比分別下跌15%和20%。大部分部門的投訴均錄得下跌。由政府各部門轉介的投訴共103宗，佔整體投訴5%。錄得最多貪污投訴的3個政府決策局或部門為警務處、食環署和房署，但均較對上一年減少，當中警務處減幅達一成六。涉及公共機構的貪污投訴共111宗，其中80宗為可追查的投訴，分別下降8%和上升4%。醫院管理局(24宗)、生產力促進局(6宗)及理工大學(5宗)共佔公共機構整體投訴32%。私營機構方面，涉及投訴共1,439宗，其中1,188宗為可追查的投訴，分別上升22%和20%。錄得最多投訴的3個私營機構界別是樓宇管理業(由420宗增至544宗，升三成)、金融及保險業(由105宗增至142宗)及建造業(由133宗跌至131宗)。

廖長江在立法會大會上發言時指，貪污投訴較前一年上升，主因是本港經濟活動隨疫情退卻而逐步復常，私營機構的貪污投訴相應增加。廉署特別關注樓宇管理業、建造業和金融保險業的貪污問題，並已迅速採取全面肅貪倡廉策略，加強不同界別的防貪能力。他續說，雖然有個別公務員因涉貪受查或被檢控，但整體公務員隊伍仍然廉潔奉公。廉署亦為政府部門及公共機構完成65份防貪審查工作報告，減低公共行政範疇的貪污風險。 調查機電署人員涉貪案拘8人 另外，廉政公署昨確認，正調查一宗有關機電工程署前線人員涉嫌貪污案件，共8人被拘捕，全部已獲釋候查；另外有10多人接受警誡會面。當中包括機電工程署人員及其他人士。案件涉及派駐公立醫院的機電工程署人員處理港幣5萬元以下的採購項目，涉違反防止賄賂條例第4條。廉署又說由於案件仍在調查中，不作進一步評論。