廉署去年接2001宗與選舉無關貪污投訴　13名公務員被控

廉政公署事宜投訴委員會今日（10日）向立法會提交2023年年報，去年共接獲2,001宗與選舉無關的貪污投訴，按年上升9%，但相對新冠疫情爆發前的2019年則下降13%。署方去年檢控204人、139人被定罪。另外，去年涉及政府人員的貪污投訴有451宗，其中298宗為可追查的投訴，兩者同比分別下跌15%和20%。有13名公務員涉及貪污或其他違法行為而被檢控。

至於去年涉及私營機構的貪污投訴有1,439宗，其中1,188宗為可追查的投訴，兩者同比分別上升22%和20%。錄得最多投訴的3個私營機構界別是樓宇管理業、金融及保險業和建造業。