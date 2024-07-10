廉署去年接2001宗與選舉無關貪污投訴　13名公務員被控

廉政公署事宜投訴委員會今日（10日）向立法會提交2023年年報，去年共接獲2,001宗與選舉無關的貪污投訴，按年上升9%，但相對新冠疫情爆發前的2019年則下降13%。署方去年檢控204人、139人被定罪。另外，去年涉及政府人員的貪污投訴有451宗，其中298宗為可追查的投訴，兩者同比分別下跌15%和20%。有13名公務員涉及貪污或其他違法行為而被檢控。
至於去年涉及私營機構的貪污投訴有1,439宗，其中1,188宗為可追查的投訴，兩者同比分別上升22%和20%。錄得最多投訴的3個私營機構界別是樓宇管理業、金融及保險業和建造業。
廉署貪污問題諮詢委員會主席廖長江在立法會大會上發言時說，貪污投訴較前一年上升，主因是本港經濟活動隨疫情退卻而逐步復常，私營機構的貪污投訴相應增加。他說，廉署特別關注樓宇管理業、建造業和金融保險業的貪污問題，並已迅速採取全面肅貪倡廉策略，加強不同界別的防貪能力，其中在去年搗破歷來最大宗的樓宇維修貪污案件，並推出物業管理公司防貪指南，幫助物管公司有效預防貪污並進行風險管理。
整體公務員隊伍仍然廉潔奉公
在公營機構方面，廖長江說，雖然有個別公務員因涉貪受查或被檢控，但整體公務員隊伍仍然廉潔奉公。廉署亦為政府部門及公共機構完成了65份防貪審查工作報告，減低公共行政範疇的貪污風險。