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2025-03-03 14:31:00

廉署去年接2058宗貪污投訴按年升3%　涉政府人員增6%

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廉署去年接2,058宗貪污投訴按年升3%，涉及政府人員增6%。(吳康琦攝)

廉署去年接2,058宗貪污投訴按年升3%，涉及政府人員增6%。(吳康琦攝)

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廉政公署去年共接獲2,058宗與選舉無關的貪污投訴，按年上升3%。其中七成涉及私營機構的投訴，政府部門和公共機構則分別佔23%及7%。廉署同年檢控207人，涉104宗案件；有119人被定罪，以案件人數及宗數計算的定罪率分別為76%及84%。

社區關係市民諮詢委員會主席何順文、陳智思、貪污問題諮詢委員會主席陳健波、防止貪污諮詢委員會主席黃天祐。(吳康琦攝) 陳智思指，投訴每年都會增加或減少，亦不等於最終會被檢控。(吳康琦攝) 陳智思指，投訴每年都會增加或減少，亦不等於最終會被檢控。(吳康琦攝) 防止貪污諮詢委員會主席黃天祐。(吳康琦攝) 社區關係市民諮詢委員會主席何順文。(吳康琦攝)

年內16名公務員涉貪污等被檢控

廉政公署諮詢委員會今早匯報2024工作概況，去年共接獲2,058宗與選舉無關的貪污投訴，可追查投訴1,636宗，分別上升3%和4%；檢控207人，涉及104宗案件，並有139人被定罪，以案件人數和宗數計算的定罪率分別為77%及84%。年內亦有16名公務員涉及貪污或其他違法行為被檢控，而轉介相關決策局和部門考慮作紀律處分和行政處理的政府人員共64名，涉及31宗案件。

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最多貪污投訴為警處  懲教升144%

審查貪污舉報諮詢委員會陳智思指，去年涉及政府人員的貪污投訴共480宗，按年升6%，其中342宗可追查。錄得最多貪污投訴的3個政府部門為警務處、懲教署和食環署。其中懲教署的投訴為44宗，較2023年上升144%，但去年無懲教人員被廉署檢控。

陳智思：投訴不等於會被檢控

陳智思解釋，投訴每年都會增加或減少，亦不等於最終會被檢控；過去5年間，廉署每年平均收到548宗涉及政府人員的投訴，較去年的480多，故無須刻意逐年比較投訴數字的變化。

涉及公共機構的貪污投訴共140宗，其中109宗為可追查的投訴，分別上升26%和36%。其中以醫管局(25宗)、香港鐵路有限公司(15宗)及賽馬會(12宗)的投訴最多，分別較對上一年上升4%、275%及200%。

私營機構方面，涉及投訴共1,438宗，其中1,185宗為可追查的投訴，分別微跌0.1%和0.3%。錄得最多投訴的3個私營機構界別與去年相同，是樓宇管理業(由544宗降至509宗，下跌6%)、建造業(由131宗升至190宗)，及金融及保險業(由142宗降至140宗)。

陳智思認為，數字顯示香港繼續保持肅貪文化，市民對政府人員的誠信及問責要求極高，集團式貪污亦未有死灰復燃的跡象。

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