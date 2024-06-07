廉署執行處展開新一輪招聘　6月22日及29日舉辦招聘體驗日

廉政公署執行處展開新一輪招聘計劃，招募調查主任及助理調查主任，由今日(6月7日)起至7月12日接受申請。為配合新一輪招聘，廉署將於6月22日及29日在北角廉署大樓舉辦招聘體驗日，預計接待共約1,000人，即日起接受報名。
招聘體驗日4大環節
「實戰易」VR調查情境訓練
「實戰易」VR調查情境訓練的處景設定，是根據廉署調查人員過往執行職務時面對的真實處境編製。使用者戴上裝置後，猶如置身於執行任務的真實場景，需聽取簡介及指令，按照場景設定的情節，作出相應執法行動，並處理多變的環境因素。
廉署年初正式引入「實戰易」VR調查情境訓練系統，結合360環景虛擬實境技術，為廉署人員提供實況行動培訓，從未向公眾開放。出席招聘體驗日的人士，有機會率先體驗廉署人員的實戰訓練，了解執法行動各種複雜情況，檢視個人的靈活性、分析力及應變能力。
模擬拘捕及搜查行動
出席者有機會在廉署配槍人員指導下，即場體驗使用手銬進行模擬拘捕行動，以及聽取廉署人員講解使用伸縮棍、胡椒噴劑等配合拘捕及搜查任務的工具，從中檢視個人應變及解難能力。廉署執行處現約有100名配槍人員，只有入職逾2年，經悉心訓練獲挑選的前線人員才可以執行配槍任務。
「三角枱」模擬接見嫌疑人
廉署是香港第一個使用錄影會面室的執法部門，期間不斷優化系統，現已發展至第3代錄影會面室。參與招聘體驗日的人士，除了可聽取執行處人員講解錄影會面流程，更可親身體驗調查員在「三角枱」模擬接見嫌疑人的情況。
入職體能測試
指定體能測試包括15米漸進式心肺耐力跑、手握力測試、1分鐘掌上壓及1分鐘仰臥起坐。
招聘體驗日現正接受報名，截止報名日期為6月13日。若報名人數過多，將以電腦隨機抽選。成功報名的人士將於6月19日或之前收到電郵通知，並會收到二維碼入場券。
調查主任
即廉政主任(乙／丙)，起薪點薪酬為53,105元，頂點月薪為107,770元，投考者須持有香港任何一所大學頒授的學士學位或同等學歷。
助理調查主任
即助理廉政主任，起薪點薪酬為26,815元，頂點月薪為48,610元，投考者須在中學文憑試考獲5科第2級或同等或以上成績，或在中學會考考獲5科第2級／E級或以上成績，或具同等學歷。