廉署執行處展開新一輪招聘 6月22日及29日舉辦招聘體驗日

廉政公署執行處展開新一輪招聘計劃，招募調查主任及助理調查主任，由今日(6月7日)起至7月12日接受申請。為配合新一輪招聘，廉署將於6月22日及29日在北角廉署大樓舉辦招聘體驗日，預計接待共約1,000人，即日起接受報名。 招聘體驗日4大環節 「實戰易」VR調查情境訓練 「實戰易」VR調查情境訓練的處景設定，是根據廉署調查人員過往執行職務時面對的真實處境編製。使用者戴上裝置後，猶如置身於執行任務的真實場景，需聽取簡介及指令，按照場景設定的情節，作出相應執法行動，並處理多變的環境因素。

廉署年初正式引入「實戰易」VR調查情境訓練系統，結合360環景虛擬實境技術，為廉署人員提供實況行動培訓，從未向公眾開放。出席招聘體驗日的人士，有機會率先體驗廉署人員的實戰訓練，了解執法行動各種複雜情況，檢視個人的靈活性、分析力及應變能力。

模擬拘捕及搜查行動 出席者有機會在廉署配槍人員指導下，即場體驗使用手銬進行模擬拘捕行動，以及聽取廉署人員講解使用伸縮棍、胡椒噴劑等配合拘捕及搜查任務的工具，從中檢視個人應變及解難能力。廉署執行處現約有100名配槍人員，只有入職逾2年，經悉心訓練獲挑選的前線人員才可以執行配槍任務。

「三角枱」模擬接見嫌疑人 廉署是香港第一個使用錄影會面室的執法部門，期間不斷優化系統，現已發展至第3代錄影會面室。參與招聘體驗日的人士，除了可聽取執行處人員講解錄影會面流程，更可親身體驗調查員在「三角枱」模擬接見嫌疑人的情況。 入職體能測試 指定體能測試包括15米漸進式心肺耐力跑、手握力測試、1分鐘掌上壓及1分鐘仰臥起坐。 招聘體驗日現正接受報名，截止報名日期為6月13日。若報名人數過多，將以電腦隨機抽選。成功報名的人士將於6月19日或之前收到電郵通知，並會收到二維碼入場券。