廉署執行處招聘約60人　首接受四年制大三學生申請

廉政公署執行處展開新一輪招聘計劃，招募約60名調查主任及助理調查主任，起薪點分別為逾5.3萬元及逾2.6萬元，頂薪點則為逾10.7萬元及逾4.8萬元，即日起至9月1日接受申請。同時，廉署響應最新公務員招聘安排，首次接受四年制大三學生申請調查主任職位，歡迎2024及2025年畢業生投考。

「廉署招聘體驗日」體驗模擬拘捕及搜查行動

為配合新一輪招聘，廉署將於8月19日在北角廉署大樓首次舉辦「廉署招聘體驗日」，讓有志投身反貪工作的人士參觀大樓內的執法設施，率先體驗廉署嚴謹的執法程序，以及模擬拘捕及搜查行動。屆時廉署調查人員亦會親身分享投考心得，參加者更可即場申請投考廉署職位及進行入職體能測試，合格結果將即時紀錄並獲認可。「廉署招聘體驗日」分上、下午兩場，每場約3小時，兩場活動內容相同，有興趣人士須預先到廉署網站報名申請入場券，廉署將以電腦抽籤形式隨機分配入場券，「廉署招聘體驗日」截止報名日期為8月13日。

廉署指，今次招聘計劃預計招募約60名調查主任及助理調查主任，申請人可同時申請兩個職位，或選擇投考其中一個職位。投考者須符合相關學歷及入職條件，並通過廉署安排的測試。成功獲聘者，將負責執行處的反貪執法工作，並獲安排持續在職培訓。其中調查主任：即廉政主任(乙／丙)，投考者須持有香港任何一所大學頒授的學士學位或同等學歷；而助理調查主任，即助理廉政主任，投考者須在香港中學文憑考試考獲五科第2級或同等或以上成績，或在香港中學會考考獲五科第2級／E級或以上成績，或具同等學歷。