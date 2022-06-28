廉署執行處處長唐永德早前退休　稱反貪執法是一種修煉

廉署前執行處處長(政府部門)唐永德今年4月底榮休，告別服務近三分一世紀的廉署。半生致力維護公營機構廉潔的唐永德，主要參與打擊政府部門及公共機構貪污，並策劃貪污情報的搜集和發放。

唐永德認為公營機構貪污個案其中一個特點，是廉署接獲投訴或偵查到貪污勾當時，犯案人士往往正在秘密進行種種行賄受賄交易，破案關鍵是要把握適當時機，以刑偵手段取證及採取執法行動。

花近一年時間偵破高級公務員貪污

事實上，貪污賄賂是非常隱蔽的行為，在沒有明顯受害人的情況下，關鍵是怎樣主動地偵測相關罪行。唐永德認為：「情報蒐集是任何執法工作的重心，尤其是打擊貪污，到位和準確的情報能及早偵測到貪污罪行並遏止它們，將不法份子繩之於法。」

另外，耐性與精細的分析亦相當重要。其中一宗由唐永德和多位同事一同偵破的高級公務員貪污案，廉署人員先用接近一年時間進行廣泛秘密調查，確定貪污勾當的人物關係網絡，釐清犯案手法和細節。全賴這些前期工夫，令其後的拘捕及起訴等行動事半功倍，最終成功令涉案人士定罪，被法庭判處阻嚇性監禁刑期。

唐永德：反貪執法是一種修煉

唐永德指，參與反貪執法工作是一種修煉，令調查人員的觸覺更為敏銳。有時候調查難免會碰壁或遇上瓶頸，有如走進死胡同。這時候要有突破，往往有賴調查人員的觸覺。這種猶如洞見的觸覺，其實毫不神秘，主要是倚靠累積經驗以及從反思中學習。

退休前，唐永德感激這些年來遇上的每一位好同袍、好上司、好下屬，並勉勵年輕一輩的廉署人員，承傳廉署不忘初心、不計付出的優良文化，秉持反貪人員的誠信要求，以專業的態度，鍥而不捨的精神，緊守崗位，全力履行每項肅貪倡廉的職務。