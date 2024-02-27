廉署就元朗水蕉新村的懷疑「套丁」案　再落案起訴9名丁屋申請人

廉政公署就元朗水蕉新村的懷疑「套丁」案，再落案起訴9名丁屋申請人。他們各被控一項串謀詐騙罪，全部人獲准保釋，星期四將在屯門裁判法院答辯。

最新被起訴的9人都是元朗原居民，分別是黃觀勝、陳志明、蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍，年齡42至74歲。廉署調查顯示，元朗水蕉新村一名原居民代表及其他中間人，自1990年代向元朗原居民收購「丁權」，以在村內發展丁屋物業項目。於2005年3月，一間發展商與他達成協議，並委派他為受託人合作發展該丁屋項目。這名人士及該等中間人繼續向原居民收購更多「丁權」，並安排他們申請在水蕉新村興建丁屋的建屋牌照。