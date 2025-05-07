廉署展覽廳完成翻新明開放公眾參觀　增人工智能系統介紹反貪工作

位於北角廉政公署總部大樓的展覽廳完成翻新，展出昔日多宗案件的相片、證物和模型，並提供互動體驗，設置多個打卡位，明日起開放給公眾參觀。

行政長官李家超在廉署展覽廳重啟典禮致辭表示，廉署是確保香港繼續成為廉潔高效國際城市的重要力量，更是享譽國際的反貪品牌，需要繼續培育市民的反貪信念。他指出，展覽廳善用人工智能和沉浸式科技，融合創新科技與公共服務，向市民和旅客展示反貪的重要性，以及香港推動廉潔的決心。

廉署在新展廳增設人工智能系統，透過採用國家人工智能模型 DeepSeek，分析整合大量資料，自行研發提供廉署資訊和防貪建議的人工智能系統「深博士」，當接收到參觀者語音或在屏幕上輸入文字提問，系統會顯示答案，向公眾介紹廉署反貪工作。

廉署社區關係處處長麥偉強表示，原有展覽廳自2007年啟用，設施殘舊過時，新展廳加入數碼化系統和互動體驗，減省導賞員人手，又說新展廳由設計、採購和系統研發，均由廉署人員包辦，較以往外判方式大大減低成本。麥偉強又說，以往廉署每年有幾次開放日，展廳平均一年參觀人次有約3萬，現時將全面開放，公眾可以隨時到訪，毋須預約登記，開放時間為星期一至五下午2時至5時；星期六上午10時至下午1時，以及下午2時至5時，預計參觀人次將增至每年10萬。