廉署年結｜特首選舉未發現有人煽惑投白票 白韞六不回應洪為民生日事件

廉政專員白韞六今日匯報2021年工作概況。他指，去年舉行的選舉委員會界別分組選舉及立法會換屆選舉，廉署指分別收到8宗及52宗投訴，其中立法會換屆選舉的投訴較2016年少。 他透露，署方已拘捕10人涉煽惑他人在去年立法會選舉中投白票，或不投票，3人已被落案檢控，另外正通緝7人，廉署指會努力進行引渡工作。而今次行政長官選舉，廉署亦有進行網上巡查，至今無發現有人煽惑他人不投票或投白票，選舉當日將派80名人在票站和總部當值，視察投票及點票過程。

被問到會否留任，白韞六指，他的任期到下月30日，之後安排要等行政長官候選人決定。至於特首林鄭月娥表明，將《防止賄賂條例》適用特首的承諾「一定走數」，以及他會否就出席洪為民生日派對道歉，白韞六指不回應，又表示重建市民對廉署的信任不是他的工作。

去年接逾2000宗貪污投訴

廉署總結，去年共接獲2,264宗貪污投訴(不包括選舉投訴)，較前年增加18%，與疫情前水平相若，估計與去年疫情放緩，社會經濟活動恢復正常有關。當中分別有645宗及137宗投訴涉及政府部門及公共機構，私營機構則佔1,482，並以樓宇管理業、建造業、金融及保險業佔最多。廉署去年就106宗案件，檢控共190人。廉署形容，2021年是具挑戰但有豐碩成果的一年，在面對疫情及地緣政治壓力下，本港貪污情況仍有效受控。



另外，廉署今年首季共接獲319宗投訴，較去年同期下跌兩成二，相信是第五波疫情嚴峻，經濟活動減少，令投訴數字有所下跌。