廉署拘148人涉假文件獲取認可資格 涉挖泥及電力工程(鍾式明攝)

廉政公署今日(23日)舉行新聞簡報會，交代近日展開的「火箭炮」及「烽火台」行動，共拘捕148人，包括涉及建造業及電力工程行業，涉嫌以貪污手段取得虛假工作證明文件，詐騙勞工處或詐騙機電工程署，以進行挖泥或電力工程相關工作，所有被捕人士獲准保釋候查，不排除拘捕更多人。

「火箭炮」行動拘111 建造業人士 廉署於「火箭炮」行動中，拘捕91男20女，年齡介乎22至69歲。其中一名挖泥機操作員涉串謀2間認可機構職員，協助取得證書，並與助手於深井營運非認可考試場，收取22,000元「雞精班」學費及500至1,000元偽作虛假操作證明，訛稱有3年工作證明，以助到勞工處考證書。100名工人涉報考時分別以由5間工程公司發出的假工作證明，報讀兩日認可課程及考獲證書。勞工處表示高度關注事件，已展開調查及宣布撤銷100張涉案挖掘機操作員證書。

「烽火台」行動拘37 電力工程人士 另外，「烽火台」行動中拘捕37名男子，分別是電力工程公司東主，4間工程公司人士，及32名電工。東主涉開辦電工A牌課程吸引無經驗人士，以20,000元串謀4間工程公司協助偽造3年工作經驗文件，以取得機電署「電工A牌」。機電署回應指得悉案件後隨即展開調查，已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員的註冊牌照。