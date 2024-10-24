廉署拘148人涉舞弊造假 騙取挖泥機操作證書和電工A牌 主腦一條龍提供培訓及假資歷證明

涉及機電工程的工種，都應該由合資格的技工負責，任何資歷造假行為都可能導致嚴重的安全隱患！廉署本月採取兩項執法行動，合共拘捕148人，涉嫌舞弊及造假，分別詐騙勞工處認可的挖泥機操作員專業證書，和機電署發出的「電工A牌」。涉案主腦「一條龍」提供收費培訓課程及虛假工作證明，以助「學員」申領相關證書及牌照。兩宗案件的總賄款分別達300萬元和60萬元。勞工處和機電署均表示已取消涉案人士的證書和註冊牌照。
廉署在本月採取代號「火箭炮」的執法行動，合共拘捕111人，包括91名男子及20名女子，年齡介乎22至69歲。涉案者包括一名犯案主腦、5間涉案工程公司東主或職員、兩間勞工處認可訓練課程營辦機構的多名職員，以及100名建造業工人。
廉署早前接獲關於考取挖泥機操作員專業資格認證的貪污投訴。經調查發現，一名挖泥機操作員為犯案主腦，在深井經營非認可機械訓練場，招收多名沒有經驗的工人，參加收費的非認可短期課程。課程標榜「速成雞精班」，收費約2.2萬元，另收取每人500至1,000元，串謀5間工程公司東主或職員，向工人提供虛假的操作挖泥機經驗的工作證明，讓他們可報考兩間由勞工處認可的訓練課程機構開辦的「老手班」兩天課程。
偽造工作證明助騙取「電工A牌」
至於另一個代號名為「烽火台」的行動中，廉署拘捕37名男子，年齡介乎30至70歲，包括一名犯案主腦、4間涉案工程公司東主，以及32名電工。
廉署早前接獲投訴，懷疑有人以貪污手段申請「電工A牌」。廉署調查發現，犯案主腦是一名電工公司東主，為有意申請「電工A牌」人士舉辦收費的訓練課程，並涉嫌串謀4間工程公司東主，協助無足夠相關工作經驗的人士，偽造5年電工經驗的工作證明文件，向機電署申請註冊「電工A牌」。
廉署執行處首席調查主任梁家恒表示，兩宗案件的手法與性質相似，惟涉案人士及公司沒有關連，涉及的賄款仍調查中；又指未有被捕者在過往工作中，曾經導致工業意外。廉署不排除有更多人被捕。
勞工處和機電署已撤消相關證書牌照
勞工處宣布撤銷100張涉案挖掘機操作員證書；並指已展開調查，檢視有關機構及其職員在舉辦課程時有否嚴格遵照營辦強制性安全訓練課程的批核條件。勞工處重申，正檢視強制性安全訓練課程營辦機構的收生制度，並將會參考廉政公署防止貪污處的意見進一步完善機制。
機電署稱已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員的註冊牌照。署方又指，已即時加強審批程序，包括派員到簽發證明文件的機構辦事處審核，確認其工作經驗。
業界：有僱主憂成本高拒發工作證明
香港機電業工會聯合會主席張永豪向本報指，有不同原因導致工友未能取得工作證明，如僱主不願意提供工作證明。他解釋，一個「無牌」的工友月薪約20,000元，惟取得牌照後或躍升至25,000至26,000元，當人工水漲船高，意味僱主的成本增加，「當工友取得牌照，可能要求加薪，甚至跳槽」。由於為僱員提供工作證明非法例規定，有僱主因成本考慮而拒開發證明。
香港建造業總工會周思傑則表示，挖泥機「新手」的日薪大約1,500元，至於「老手」大約每日2,000元。他相信上述情況只屬少數，料有工人希望「走捷徑」取得更高薪金而犯法。工會又指，操作挖泥機屬於高風險工序，任何資歷造假行為都可能會導致嚴重的安全隱患。工會將繼續支持並配合政府相關部門進一步完善培訓和考核機制；同時會加強監督。