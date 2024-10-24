廉署拘148人涉舞弊造假 騙取挖泥機操作證書和電工A牌 主腦一條龍提供培訓及假資歷證明

涉及機電工程的工種，都應該由合資格的技工負責，任何資歷造假行為都可能導致嚴重的安全隱患！廉署本月採取兩項執法行動，合共拘捕148人，涉嫌舞弊及造假，分別詐騙勞工處認可的挖泥機操作員專業證書，和機電署發出的「電工A牌」。涉案主腦「一條龍」提供收費培訓課程及虛假工作證明，以助「學員」申領相關證書及牌照。兩宗案件的總賄款分別達300萬元和60萬元。勞工處和機電署均表示已取消涉案人士的證書和註冊牌照。

廉署在本月採取代號「火箭炮」的執法行動，合共拘捕111人，包括91名男子及20名女子，年齡介乎22至69歲。涉案者包括一名犯案主腦、5間涉案工程公司東主或職員、兩間勞工處認可訓練課程營辦機構的多名職員，以及100名建造業工人。

廉署早前接獲關於考取挖泥機操作員專業資格認證的貪污投訴。經調查發現，一名挖泥機操作員為犯案主腦，在深井經營非認可機械訓練場，招收多名沒有經驗的工人，參加收費的非認可短期課程。課程標榜「速成雞精班」，收費約2.2萬元，另收取每人500至1,000元，串謀5間工程公司東主或職員，向工人提供虛假的操作挖泥機經驗的工作證明，讓他們可報考兩間由勞工處認可的訓練課程機構開辦的「老手班」兩天課程。

偽造工作證明助騙取「電工A牌」

至於另一個代號名為「烽火台」的行動中，廉署拘捕37名男子，年齡介乎30至70歲，包括一名犯案主腦、4間涉案工程公司東主，以及32名電工。

廉署早前接獲投訴，懷疑有人以貪污手段申請「電工A牌」。廉署調查發現，犯案主腦是一名電工公司東主，為有意申請「電工A牌」人士舉辦收費的訓練課程，並涉嫌串謀4間工程公司東主，協助無足夠相關工作經驗的人士，偽造5年電工經驗的工作證明文件，向機電署申請註冊「電工A牌」。

廉署執行處首席調查主任梁家恒表示，兩宗案件的手法與性質相似，惟涉案人士及公司沒有關連，涉及的賄款仍調查中；又指未有被捕者在過往工作中，曾經導致工業意外。廉署不排除有更多人被捕。