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2024-06-14 12:35:51

廉署拘20人包括運輸署合約工　涉驗車中心年檢貪污造假 (持續更新)

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廉署拘捕20人，涉嫌在新界一驗車中心年檢貪污造假。(直播截圖)

廉署拘捕20人，涉嫌在新界一驗車中心年檢貪污造假。(直播截圖)

廉政公署今(14日)交代一宗驗車中心於私家車年檢貪污造假行動，一共拘捕20人，當中兩人是運輸署合約員工，涉嫌向涉案驗車中心負責人通風報信，並扣留涉事10輛私家車。所有被捕人士均獲准保釋，待廉署進一步調查。

扣留10輛涉案私家車   覆檢全部「肥佬」

廉署指，拘捕20名人士，當中18名被捕男子年齡介乎27歲至69歲，其中10名是新界區指定驗車中心的職員，包括4名中心負責人，6名認可驗車員；另外4名人士為車房東主，在新界區營運3間車房，另外4人是中間人。

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廉署續指，是根據法庭手令，搜查多個地點，包括涉事檢車中心，以及車房的辦公室及營業處所，亦會見10多名人士，包括涉案的私家車車主，並扣留10輛涉案私家車作調查，被捕人士全部獲保釋，待廉署進一步調查。至於被扣查的10部私家車，已交運輸署作覆檢，全部不通過年檢要求，部分車輛排氣系統亦被改動。

收取顧客2000元至3000費用

廉署說，涉案私家車是3間車房轉嫁予涉案驗車中心作年檢，懷疑涉案檢車中心每年為20輛私家車檢測造假。調查顯示涉案車房以一條龍服務做招徠，幫助車主辦理年驗事宜，通常收取顧客2,000元至3,000費用，不排除涉案車房以最低成本達到服務，串謀驗車中心職員造假，以節省車輛更換汽車零件成本，從而取得取大利益。調查顯示，只是主要涉及廢氣結果做造，相信與其他道路安全相關測驗未受影響。

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另外2名被捕人士為運輸署合約員工，廉署懷疑2人涉及與其中一名驗車中心的負責人收取利益，向他通風報信，指廉署可能就涉案驗車中心進行調查。

廉署指相關貪污調查仍在進行，不排除再有執法行動，呼籲車主不能參與不法的驗車勾當。

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