廉署拘23人涉打假波受賄案 傳涉愉園教練球員

廉署瓦解非法外圍賭博「打假波」貪污集團，拘捕23人，涉及一支本地甲組足球隊，包括一名教練、11名球員，涉嫌收賄「打假波」，每場每人最高可獲約一萬元，視乎操控賽果影響程度，同時集團成員亦會在外圍賭博網站就冷門或賠率高球隊落投注，藉此雙重獲利。據了解，涉事足球隊為老牌球隊愉園。 22男1女被捕人士，年齡介乎25至36歲，當中涉及一名教練、11名球員及多名俗稱「艇仔」的外圍賭注收受者。昨晚相關人士陸續獲准保釋離開廉署總部。

廉署經過一年調查及搜證，於周一(15日)採取行動，初步調查發現涉案球隊在2022至2023年香港甲組聯賽賽季有參賽，自去年10月至今，出戰26場，當中18場輸波或和波，部分球賽有「打假波」之嫌。廉署以調查為由，沒有透露涉案球隊名稱，但有消息指，涉事為老牌足球隊愉園。而翻查足總網頁，在2022至2023年香港甲組聯賽中，愉園至今出賽26場，當中5場和波、13場輸波，符合涉事球隊相關情況。 廉署執行處首席調查主任卓智欣表示，今次為近幾年來就打假波最大型的執法行動，出動了近100名人員，搜查了多個地方，並會見涉事球隊的球員。懷疑貪污集團在今個賽季集體造假，涉案球隊有一半球員參與打假波，他們透過消極作賽方式，操控賽果，涉案球員每場賽事後會「論功行賞」，獲得幾千元賄款，「表現」最好可獲9,000至10,000元，視乎在球賽中影響賽果程度。就球隊高層是否涉案，她則形容，管理層於案中是受害者。卓智欣指，集團又涉嫌透過操控賽果，在非法外圍賭博落注買高賠率的「冷門」賽果從而獲取派彩；球員除收受賄款外，亦有份參與外圍投注，雙重獲利。

在場外以暗號溝通操控賽果 廉署執行處總調查主任梁穎行表示，假波集團操縱球賽的戰術簡單，集團成員會賽前接觸球隊教練及球員，相信是作出指示；球員以消極態度比賽，包括會「放水」、「hea踢」輸給實力可能較弱的對手，守門員則假裝失手接不到射球；因應賠率變化，一些懷疑「艇仔」人員、教練和有關人士，會在比賽中途在場外以預先溝通好的暗號，包括誇張身體動作，「將啲襪拉高拉低，將衛衣帽除低戴上等」，指示作賽球員如何操控球賽。 卓智欣指，今次仍有發現球隊近半成員懷疑參與打假波，情況令人關注及心痛；指廉署與足總均致力維護本地球壇廉潔。廉署2009年及2021年協助足總檢討其行為守則及相關指引，如廉署曾向足總提供防貪建議，如足總接納廉署建議禁止球員在賽事中投注，並已加入球員行為守則。