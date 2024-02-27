廉署接貪污投訴增9% 私營機構升22% 陳智思：疫後復常經濟活動增多

廉署4個諮詢委員會昨匯報去年監察廉署各方面工作的情況。廉署去年共接獲2,001宗貪污投訴，較前年同期上升9%。涉及政府部門及公共機構的投訴同樣減少，共562宗，跌幅14%。至於私人機構的投訴則增加，共接獲1,439宗投訴，按年增22%。審查貪污舉報諮詢委員會主席陳智思表示，因疫後商業活動重臨，個別不法分子因短期利益而貪污，強調香港貪污情況未有惡化，會加強教育和執法。 廉署去年共接獲2,001宗貪污投訴，其中1,566宗屬可追查的投訴，兩者同比漲9%。投訴上升主因是本港經濟活動因疫情退卻而復常，故私營機構的投訴相應增加。就政府部門方面，去年共接451宗投訴，下跌15%。接獲投訴最多的首3個部門依次為警務處、食環署及房屋署，惟三者均錄得跌幅，其中警務處的投訴按年跌16%，跌幅最大。公營機構則共錄得111宗投訴，同比下跌8%，錄得最多投訴的3個機構依次為醫管局、生產力促進局及理工大學。

私營機構方面，去年共錄得共1,439宗投訴，同比上升22%。錄得最多投訴的3個界別依次為樓宇管理業、金融及保險業，以及建造業。其中涉及樓宇管理業的投訴升幅顯著，共544宗，同比上升30%。 去年204人遭檢控 公務人員佔13人 就檢控人數方面，廉署去年檢控204人，與前年相同，共有102宗，139人被定罪，以案件人數及宗數計算，定罪率分別為74%及83%。此外，去年共有13名公務員涉及貪污或其他違法行為而被檢控，較前年的20名少。 陳智思表示，疫後商業活動回歸，故料涉及私營機構的投訴個案因而提升，但認為廉署已透過數個大型執法活動作堵截，向業界釋出反貪訊息，亦藉此喚起市民的防貪意識，並增加舉報機會。